الأسهم الأمريكية تقفز بأكثر من 2.5% بدعم المحادثات الأمريكية الإيرانية «المثمرة»

قفزت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل حاد، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات «إيجابية ومثمرة» خلال اليومين الماضيين، مع قراره وقف أي ضربات محتملة على محطات الطاقة والبنية التحتية الإيرانية.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنحو 1100 نقطة، أي ما يعادل 2.6%، كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.7%، وقفزت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 2.7%.

في المقابل، هبطت أسعار النفط بقوة عقب تصريحات ترامب، إذ تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 9% إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل، بينما انخفض خام برنت القياسي العالمي بأكثر من 13% إلى أقل من 97 دولاراً للبرميل.

وقال ترامب في منشور عبر منصة «تروث سوشيال» إن الولايات المتحدة وإيران أجرتا خلال اليومين الماضيين «محادثات جيدة ومثمرة للغاية» بشأن التوصل إلى حل كامل للتوترات في الشرق الأوسط، مضيفاً أنه وجّه وزارة الدفاع إلى تأجيل أي ضربات عسكرية ضد منشآت الطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام، وذلك رهناً بنتائج المحادثات الجارية.