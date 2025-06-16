ارتفاع الأسهم الأمريكية مع متابعة التطورات الجيوسياسية

ارتفعت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات اليوم "الإثنين"، مع استمرار متابعة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وترقب اجتماع الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.65% أو 265 نقطة إلى 42448 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.7% أو 42 نقطة إلى 6024 نقطة، و"ناسداك" المركب بنسبة 0.9% أو 177 نقطة إلى 19584 نقطة.

يراقب المستثمرون عن كثب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط بعد التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل.

على صعيد آخر، من المتوقع على نطاق واسع تثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي "الأربعاء"، نظراً لضبابية آفاق السياسة التجارية التي تتبعها الإدارة الأمريكية.