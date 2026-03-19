سوق دبي فوق 5550 نقطة بمكاسب 6.3 مليارات درهم

سجلت الأسهم المحلية أداءً إيجابياً خلال جلسة التداول الأخيرة، مدعومةً بانتعاش الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والطاقة، ما انعكس على ارتفاع المؤشرات الرئيسة، وتعزيز القيمة السوقية. وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 16.3 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والطاقة. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.795 تريليونات درهم، في نهاية جلسة الثلاثاء، وصولاً إلى 3.812 تريليونات درهم، بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.894 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و917.73 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 5.6 مليارات درهم، موزعة بواقع 3.17 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.4 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 1.45 مليار سهم، عبر تنفيذ نحو 87.35 ألف صفقة.

سوق دبي

عزز مؤشر سوق دبي المالي صعوده فوق 5550 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.81% أو ما يعادل 44.56 نقطة، مسجلاً 5550.24 نقطة، رابحاً مكاسب ناهزت 6.3 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي العقارات والبنوك. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 911.45 مليار درهم في نهاية جلسة الثلاثاء إلى 917.7 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «أملاك للتمويل» بالحد الأقصى عند 1.75 درهم بعد قرار مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 49% من رأس المال، ليقود ارتفاعات 32 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ1.044 مليار درهم مرتفعاً 4.37% عند 11.95 درهماً.

وصعدت أسهم إعمار للتطوير 6.3%، ومصرف عجمان 5.3%، وبنك المشرق 4.84%، ودبي التجاري 2.55%، فيما انخفضت أسهم دبي للمرطبات 5%، والعربية للطيران 4.89%، وتعليم القابضة 4.83%، وأرامكس 4%. وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة بقيمة إجمالية 39.4 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 20.5 مليون سهم من أسهم الشركة، بقيمة 1.92 درهم للسهم الواحد.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 374.6 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.18 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 805.75 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.16% عند 9571.05 نقطة، رابحاً نحو 10 مليارات درهم.

وتصدر «تو بوينت زيرو» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 588.25 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 433.8 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 284.1 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم رأس الخيمة العقارية 11.55%، وبنك رأس الخيمة الوطني 9.87%، وتو بوينت زيرو 8.38%، ورأس الخيمة للأسمنت 8.2%. وفي المقابل، تراجعت أسهم أبوظبي الوطنية للتأمين 4.99%، وأيه دي إن أتش للتموين 4.97%، وألفا ظبي القابضة 4.94%، والواحة كابيتال 4.89%.

أسواق عربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفعت بورصتا مسقط 1.3%، والبحرين 0.14%، فيما انخفضت بورصتا الكويت 0.50%، وقطر 0.97%، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر بـ3.38%.

السعودية

وقررت السوق المالية السعودية وقف التداول بنهاية جلسة الاثنين، بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك، على أن تُستأنف التداولات يوم الثلاثاء 24 مارس 2026 بعد انتهاء العطلة الرسمية.

مصر

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات الأربعاء، فيما ربح رأس المال السوقي 49.910 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.281.055 تريليونات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بـ3.38% ليغلق عند مستوى 47611 نقطة، فيما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ1.97% ليغلق عند مستوى 57508 نقطة، بينما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 3.38% ليغلق عند مستوى 21644 نقطة. وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بـ0.94% ليغلق عند مستوى 12629 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بـ1.02% ليغلق عند مستوى 17666 نقطة.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة قوية. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.43% إلى 3687 نقاط، في حين بلغت قيمة التداول عند 17.3 مليون دينار. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 37 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و27 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها. يشار إلى أن جلسة الأربعاء هي آخر جلسات البورصات العربية قبل عطلة عيد الفطر المبارك، على أن تعاود العمل كالمعتاد يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026.