«وول ستريت» تعمق خسائرها بعد تثبيت الفائدة الأمريكية.. وتراجع جماعي أوروبي

عمقت الأسهم الأمريكية خسائرها الأربعاء، بعد تثبيت أسعار الفائدة وسط قلق المستثمرين من تطورات الصراع في الشرق الأوسط.

وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 1.37% أو 160 نقطة إلى 46832 نقطة، كما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.02% إلى 6693 نقطة، وانخفض «ناسداك» المجمع 1.06% إلى 22423 نقطة.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، استمرار تثبيت أسعار الفائدة عند النطاق 3.50% و3.75% دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، وذلك تماشياً مع توقعات الأسواق، حيث أيد القرار 11 عضواً، وعارضه عضو واحد.

وأكد بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعاً نسبياً فيما ينمو الاقتصاد، لافتاً إلى أن معدل إضافة الوظائف الجديدة ظل منخفضاً وأن معدل البطالة لم يتغير في الأشهر الأخيرة.

وأظهرت بيانات ارتفاع تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة على عكس توقعات تباطؤه، ما يؤجج مخاوف استمرار الضغوط التضخمية في أكبر اقتصاد على مستوى العالم. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، عقب صدور بيانات أسعار المنتجين التي أظهرت تزايد الضغوط التضخمية، وتزامن ذلك مع ارتفاع واسع النطاق في عوائد الديون السيادية عالمياً بضغط من الزيادة الحادة في أسعار الطاقة.

وصعد العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين 3.9 نقاط أساس إلى 3.71% خلال التعاملات، فيما ارتفع العائد على السندات لأجل 10 أعوام بنحو 2.6 نقطة أساس إلى 4.228%، وزاد عائد السندات لأجل 30 عاماً بأقل من نقطة أساس واحدة ليسجل 4.862%.

وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي في الولايات المتحدة 3.5% على أساس سنوي خلال فبراير، مقارنة بـ 3.4% في يناير، فيما زاد 0.5% على أساس شهري، مقابل 0.4% في يناير، وأكثر من التوقعات التي بلغت 0.3%. على جانب آخر، ارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات 4.6 نقاط أساس إلى 2.949%، فيما زادت نظيرتها البريطانية 5.7 نقاط أساس إلى 4.751%، وصعدت عوائد السندات العشرية الفرنسية 5.6 نقاط أساس إلى 3.6151%.

وتراجعت الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات الأربعاء بشكل جماعي مع استمرار تجنب المستثمرين للمخاطر في ظل ارتفاع أسعار النفط، وترقب قرارات بنوك مركزية رئيسية بشأن أسعار الفائدة.

وعند الإغلاق، انخفض مؤشر ستوكس الأوروبي 0.75% إلى 597 نقطة، وسط خسائر في معظم القطاعات.

وتراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.94% إلى 10305 نقاط، و«داكس» الألماني 0.96% إلى 23502 نقطة، فيما استقر «كاك 40» الفرنسي عند 7969 نقطة. جاء ذلك بضغط من استمرار الصعود الحاد في أسعار النفط وتداعياته التضخمية، مع تفاقم مخاوف اضطراب الإمدادات نتيجة الهجمات على منشآت الطاقة في الشرق الأوسط.