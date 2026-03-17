ارتفاع الأسهم الأمريكية والأوروبية.. والأنظار على اجتماعات البنوك المركزية

ارتفعت الأسهم الأمريكية، الثلاثاء، مع ترقب نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، ومتابعة تطورات الصراع في الشرق الأوسط.

وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز الصناعي 0.9% أو 409 نقاط إلى 47361 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 0.7% إلى 6744 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 0.7% إلى 22529 نقطة. ويترقب المستثمرون نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي ينتهي الأربعاء، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.

وتراجعت عوائد السندات الأمريكية، مع توجه أنظار المستثمرين نحو اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط.

وخلال التعاملات انخفض العائد على السندات لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.671%، كما هبط العائد على السندات لأجل 10 أعوام بنحو نقطتي أساس إلى 4.20%، وتراجع العائد على الديون لأجل 30 عاماً بمقدار 1.3 نقطة إلى 4.846%.

وتباطأت وتيرة التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في الثامن والعشرين من فبراير، بحسب بيانات «إيه دي بي»، في دلالة على ضعف سوق العمل في أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

وارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية على التوالي في نهاية تعاملات الثلاثاء، رغم استمرار حالة عدم اليقين على الصعيدين الجيوسياسي والاقتصادي في ظل الحرب الدائرة بالشرق الأوسط، وترقب نتائج اجتماعي المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.

وعند الإغلاق، زاد مؤشر ستوكس الأوروبي 0.67% إلى 602 نقطة، مدفوعاً بأداء إيجابي في قطاعات النفط والغاز، والمرافق، والتأمين، والاتصالات.

وارتفع كل من مؤشرات فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.83% إلى 10403 نقاط، و«داكس» الألماني 0.71% إلى 23730 نقطة، و«كاك 40» الفرنسي 0.49% إلى 7974 نقطة.

جاء ذلك على الرغم من استئناف أسعار النفط ارتفاعها، في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن دول حلف الناتو ترفض المشاركة في تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز.

ومن ناحية أخرى، سادت حالة من الحذر بين المستثمرين، في ظل ترقب نتائج اجتماعي بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي المقرر عقدهما يوم الخميس لتحديد أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيتها نتيجة للتداعيات التضخمية المحتملة للحرب في الشرق الأوسط.