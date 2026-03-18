سوق دبي يحلّق بأعلى وتيرة في 15 شهراً بمكاسب 33.3 ملياراً

حلّق مؤشر سوق دبي المالي بأعلى وتيرة صعود يومية في 15 شهراً، تحديداً منذ جلسة 16 ديسمبر 2024، مرتفعاً بنسبة 4.10%، أو ما يعادل 217 نقطة، مسجلاً 5505.68 نقاط، رابحاً مكاسب جاوزت 33.3 مليار درهم، ليتصدر بذلك ارتفاعات الأسواق العربية، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي العقارات والبنوك، لا سيما أسهم «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي». وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 878.16 مليار درهم في نهاية جلسة الثلاثاء، إلى 911.45 مليار درهم بنهاية جلسة أمس. وتصدر سهم «دبي للمرطبات» ارتفاعات 35 سهماً في سوق دبي، مرتفعاً 9.84% عند 24 درهماً، في حين استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من السيولة، بـ930.2 مليون درهم، تعادل 59.6% من السيولة الإجمالية للسوق، البالغة 1.56 مليارات درهم.

وصعدت أسهم دبي للاستثمار 7.55%، وطنية 5.7%، وأملاك للتمويل 5.5%، ودو 4.8%، فيما انخفضت أسهم الخليج للملاحة 4.69%، والأغذية المتحدة 2.4%، وتعليم القابضة 2.2%، والمزايا القابضة 1.05%. وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة، بقيمة إجمالية 39 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 20.5 مليون سهم من أسهم الشركة، بقيمة 1.9 درهم للسهم الواحد. واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 198.7 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 808.8 ملايين درهم، مقابل مبيعات بنحو 610.13 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

كذلك صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.99%، عند مستوى 9556.14 نقطة، رابحاً نحو 33.85 مليار درهم.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 358.6 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي»، جاذباً 214.5 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري»، بسيولة 139.9 مليون درهم. وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقتين كبيرتين على أسهم كل من شركة دانة غاز وشركة أيبيكس للاستثمار، بقيمة إجمالية بلغت نحو 93.4 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقتين على 36 مليون سهم من أسهم دانة غاز، و17.7 مليون سهم من أسهم أيبيكس للاستثمار. وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم تو بوينت زيرو 8.48%، وإي سفن 8.3%، وأبوظبي للموانئ 7.7%، وبنك أم القيوين الوطني 7.4%. وفي المقابل تراجعت أسهم رأس الخيمة العقارية 4.99%، وأيبيكس للاستثمار 4.93%، وأم القيوين للاستثمارات 4.89%، وأسمنت الخليج 3.26%.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأس مالها السوقي بنحو 67.15 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.728 تريليونات درهم، في نهاية جلسة الثلاثاء، وصولاً إلى 3.795 تريليونات درهم، بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.884 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و911.45 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 3.2 مليارات درهم، موزعة بواقع 1.66 مليار درهم في سوق أبوظبي، و1.5 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 691.5 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 77.3 ألف صفقة.

أسواق عربية

وعلى مستوى البورصات العربية شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفعت بورصات قطر 0.58%، ومسقط 0.16%، والبحرين 0.15%، فيما انخفضت بورصة الكويت 0.58%، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر بـ1.92%.

السعودية

وقررت السوق المالية السعودية وقف التداول بنهاية جلسة الاثنين، بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك، على أن تُستأنف التداولات يوم الثلاثاء 24 مارس 2026 بعد انتهاء العطلة الرسمية.

مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات الثلاثاء، فيما ربح رأس المال السوقي 37.529 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.231.145 تريليونات جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بـ1.92% ليغلق عند مستوى 46054 نقطة، فيما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ1.9% ليغلق عند مستوى 56398 نقطة، بينما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.93% ليغلق عند مستوى 20936 نقطة. وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 1% ليغلق عند مستوى 12511 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بـ1.09% ليغلق عند مستوى 17488 نقطة.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.59%، إلى 3671 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 12.3 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 1.28%، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.57%، وفي القطاع المالي بنسبة 0.25%. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 85 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 33 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و24 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.