تباين الأسهم الآسيوية مع صعود النفط وسط استمرار التقلبات في الأسواق العالمية

تباين أداء مؤشرات الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في وقت عاودت فيه أسعار النفط الارتفاع، ليبقى خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل، وسط استمرار التقلبات في الأسواق العالمية.

وارتفع سعر خام برنت بنحو 3% في التعاملات المبكرة ليصل إلى 103.17 دولارات للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى 96.20 دولاراً، بعد تراجعه إلى نحو 93 دولاراً في الجلسة السابقة.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، حيث انخفضت عقود مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3%، رغم الأداء القوي الذي سجلته «وول ستريت» في جلسة أمس.

وعلى مستوى الأسواق الآسيوية، انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.09%، وحقق مؤشر هانج سينج في هونج كونج مكاسب بنسبة 1%، بينما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بشكل طفيف.

وارتفعت الأسهم الكورية خلال تعاملات الثلاثاء لتسجل أعلى مستوياتها في أسبوعين، بدعم من سهمي «سامسونج إلكترونكس» و«هيونداي موتور»، وسط تفاؤل حيال التعاون مع «إنفيديا».

وأنهى مؤشر «كوسبي المركب» الجلسة مرتفعاً 1.63% عند 5640 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق له منذ الثالث من مارس، ليقلص بذلك مكاسبه التي تجاوزت 3% خلال التعاملات.

وذلك رغم تراجع سهم «إس كيه هاينكس» 0.41%، وبدعم رئيسي من صعود سهم صانعة الرقائق «سامسونج إلكترونكس» بحوالي 2.76%، بعدما صرح «جنسن هوانج» المدير التنفيذي للأمريكية «إنفيديا» خلال مؤتمر المطورين السنوي بأن الشركة الكورية تعمل على إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي الجديدة الخاصة بشركته.

كما ارتفعت أسهم كل من «هيونداي موتور» و«كيا كورب» بنسبة 3.16% و3.27% على الترتيب بعد إعلانهما عن توسيع شراكتهما الاستراتيجية مع «إنفيديا» لتطوير تقنيات القيادة الذاتية من الجيل التالي.

وفي أستراليا، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 بنسبة 0.3%، عقب قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة إلى 4.1%. كما سجل مؤشر تايكس التايواني ارتفاعاً بنسبة 1.4%، وصعد مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 0.1%.

وكانت مؤشرات «وول ستريت» قد أنهت تعاملات أمس على ارتفاع، حيث صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1%، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.8%، كما زاد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.2%.

وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار مقابل الين الياباني إلى 159.32 يناً، فيما تراجع اليورو إلى 1.1496 دولار.

ويأتي هذا التباين في أداء الأسواق وسط تأثيرات متواصلة لتقلبات أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، ما ينعكس على حركة المستثمرين عالمياً.