ميتا وإنفيديا يقودان ارتفاع «وول ستريت».. ومكاسب أوروبية في مستهل الأسبوع

ارتفعت الأسهم الأمريكية الاثنين، مع متابعة الأسواق تطورات الصراع في الشرق الأوسط، وترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لتحديد أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وخلال التعاملات صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.68% أو 334 نقطة إلى 46893 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 0.87% إلى 6699 نقطة، وأضاف ناسداك المجمع نحو 1.15% إلى 22379 نقطة.

وزاد سهم «ميتا» بنسبة 2.65% إلى 629.4 دولاراً، بعدما ذكرت وكالة «رويترز» أن الشركة الأم لـ«فيسبوك» تعتزم تسريح أكثر من 20% من موظفيها مع تزايد نفقات الذكاء الاصطناعي، كما ارتفع سهم «إنفيديا» 2.5% إلى 184.6 دولاراً، في ظل ترقب المستثمرين مؤتمر الشركة السنوي «GTC» اليوم، وذلك للكشف عن تفاصيل جديدة بشأن وحدات المعالجة المركزية المحسنة للذكاء الاصطناعي.

وتباطأت وتيرة نمو الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة خلال فبراير، على إثر انخفاض إنتاج قطاع المرافق 0.6%، بحسب بيانات صدرت الاثنين عن الاحتياطي الفيدرالي.

جاء هذا مع تباطؤ وتيرة نمو إنتاج قطاع التعدين بنسبة 0.8% خلال فبراير، بعدما زاد 0.9%، كما ارتفع إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 0.2%.

وتحول النشاط الصناعي في نيويورك إلى الانكماش خلال مارس، مع انخفاض الشحنات وزيادة المخزونات لدى الشركات مع ارتفاع فترات التسليم، في حين ارتفع التوظيف بشكل طفيف، بحسب مؤشر «إمباير ستيت» الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي.

ورغم انكماش النشاط الصناعي، أبدت الشركات المشاركة في مسح الفيدرالي، تفاؤلاً حذراً بشأن الأشهر المقبلة، في الوقت الذي سجلت فيه خطط الإنفاق الرأسمالي أعلى مستوى لها منذ سنوات عدة.

وتشير بيانات المسح إلى استمرار حالة الحذر في قطاع التصنيع في نيويورك، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الإنتاج.

وارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام أولى جلسات الأسبوع، وسط تراجع أسعار النفط بعد سلسلة من الارتفاعات الحادة، وذلك في ظل متابعة المستثمرين تطورات الحرب في الشرق الأوسط.

زاد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.44% إلى 598 نقطة، مدفوعاً بأداء إيجابي في أغلب القطاعات.

وارتفع كل من مؤشرات فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.55% إلى 10317 نقطة، و«داكس» الألماني بنسبة 0.50% إلى 23564 نقطة، و«كاك 40» الفرنسي 0.31% إلى 7935 نقطة.

جاء ذلك بالتوازي مع انخفاض أسعار النفط على خلفية مطالبة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للقوى العالمية، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي، والدول الأوروبية، والمملكة المتحدة، والصين بالمشاركة في تأمين الملاحة بمضيق هرمز، وهو ما رفضته ألمانيا، مؤكدة أن الصراع الدائر حالياً ليس له علاقة بحلف شمال الأطلسي «الناتو»، في وقت قال فيه رئيس الوزراء البريطاني إن حكومته لم تتخذ بعد قراراً نهائياً في هذا الصدد.