3.4 مليارات تداولات الأسهم.. و«إعمار العقارية» الأكثر سيولة بدبي

لامست سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو 3.4 مليارات درهم، في أولى جلسات الأسبوع، موزعة بواقع 2.3 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.06 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 1.83 مليار سهم، عبر تنفيذ 57.75 ألف صفقة.

وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.728 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.85 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و878.16 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بقيمة 466.8 مليون درهم، تعادل 44% من سيولة السوق الإجمالية، البالغة 878.16 مليون درهم، مغلقاً عند 10.65 دراهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5288.7 نقطة، منخفضاً بـ2.53%، وارتفعت أسهم «تعليم القابضة» 1.98%، و«سوق دبي المالي» 1.46%، و«تعاونية الاتحاد» 1.37%، وتكافل الإمارات 0.64%، فيما انخفضت أسهم دبي للمرطبات 5%، و«بنك المشرق» 4.98%، و«دبي التجاري» 4.93%، و«إعمار العقارية» 4.9%.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 142.33 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 516.3 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 373.99 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9462.37 نقطة، منخفضاً 0.19%.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 202.6 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 174.7 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 134.65 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة «دانة غاز» بـ1.08 مليار درهم توزعت على 1.36 مليار سهم بسعر 0.79 درهم للسهم الواحد.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم أيبيكس للاستثمار 14.8%، وأبوظبي اﻷول 3.57%، و«بريسايت» 3%، و«أبوظبي التجاري» 2.44%.

في المقابل، تراجعت أسهم «أريد» 5%، و«إن إم دي سي» 5%، و«بيور هيلث القابضة» 4.98%، و«بنك رأس الخيمة الوطني» 4.97%.

الأسواق العربية

وشهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجعت بورصات الكويت 0.41%، وقطر 1.22%، ومسقط 0.684%، والبحرين 1.8%، في حين ارتفع المؤشر السعودي «تاسي» 0.55%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 1.61%.

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.55% ليغلق عند 10946 نقطة، وبتداولات بلغت 6.3 مليارات ريال.

وقررت السوق المالية السعودية وقف التداول بنهاية جلسة الاثنين، بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك، على أن تُستأنف التداولات يوم الثلاثاء 24 مارس 2026 بعد انتهاء العطلة الرسمية. وتصدر سهما الماجدية، وإعمار، الشركات المرتفعة بـ8%، وصعدت أسهم الأهلي السعودي، وبنك الرياض، وجبل عمر، وبنك الرياض، وسابك، والسعودية للطاقة، ومسار، بنسب تراوح بين 1 و4%. في المقابل، تصدر سهم الاتحاد للتأمين التعاوني الشركات المنخفضة بنسبة 10% عند 6.44 ريالات، وتراجع سهم أرامكو السعودية بأقل من 1% عند 27.06 ريالاً. وتراجع سهما أسواق العثيم بنسبة 1%، ومحطة البناء بـ4%، عقب الإعلان عن النتائج المالية. وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات الاثنين، فيما خسر رأس المال السوقي 42.756 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.193.616 تريليونات جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30»، بـ1.61 % ليغلق عند مستوى 45187 نقطة، فيما خسر مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ1.68 % ليغلق عند مستوى 55345 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.61 % ليغلق عند مستوى 20542 نقطة. وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بـ 1.25 % ليغلق عند مستوى 12387 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بـ1.43 % ليغلق عند مستوى 17300 نقطة. وانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.23%، إلى 3650 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 8.1 ملايين دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.93 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.09 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.70 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 28 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و34 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.



