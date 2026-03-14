18.1مليار درهم إجمالي تداولات أسواق الأسهم المحلية خلال 5 جلسات

سجلت تداولات الأسهم المحلية 18.1 مليار درهم خلال 5 جلسات منها 9.13 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و8.97 مليارات في سوق دبي، بعد التداول على 3.6 مليارات سهم، عبر 322.48 ألف صفقة.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي في أسبوع بقيمة 4.4 مليارات درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بـ893.4 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 825.96 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند 5426.28 نقطة، وارتفعت أسهم الاستشارات المالية الدولية 13.1 % واكتتاب القابضة 8.4 % والوطنية الدولية القابضة 6.12 % والرمز كوربوريشن 5.8 % والأغذية المتحدة 5.04 %.

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9480.14 نقطة، وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 2.5 مليار درهم في 5 جلسات.