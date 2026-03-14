3 أسواق عربية ترتفع في أسبوع وسط تباين المؤشرات

ارتفعت 3 بورصات عربية خلال الأسبوع الثاني من مارس، وسط حالة من الحذر والترقب لدى المستثمرين.

وسعت الأسواق العربية إلى ضبط توازناتها، والتكيف مع التداعيات المباشرة وغير المباشرة للنزاع، في ظل تقلبات متلاحقة انعكست على قيم التداول وأحجام الصفقات.

وظلت شهية المخاطرة محدودة في بعض الأسواق، وأظهرت المؤشرات العربية تبايناً ملحوظاً بين المكاسب في البورصات السعودية والكويتية والعمانية، مقابل أداء سلبي نسبي في الأسواق الأخرى.

فيما سجلت البورصة المصرية ارتفاعاً محدوداً في بعض مؤشرات السوق الرئيسية، ويعكس التباين قدرة الأسواق على امتصاص الصدمات بشكل متفاوت.

سوق دبي

وأغلق مؤشر سوق دبي عند 5426.28 نقطة، متراجعاً بـ8.3% في 5 جلسات.

وارتفعت في السوق أسهم الاستشارات المالية الدولية 13.1%، واكتتاب القابضة 8.4%، والوطنية الدولية القابضة 6.12%، والرمز كوربوريشن 5.8%، والأغذية المتحدة 5.04%.

في المقابل، تراجعت أسهم إعمار للتطوير 20.12% وإعمار العقارية 19.7% وسالك 14.56% وتيكوم 10.96% وباركن 9.3%.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9480.14 نقطة منخفضاً 4.27% خلال 5 جلسات.

وصعد في سوق أبوظبي أسهم الظفرة للتأمين 14.87%، والخليج للمشاريع الطبية 10.73% والفجيرة لصناعات البناء 10.3% وإي سفن - أذونات 7.69%، وإنفستكورب كابيتال 6.4%، فيما انخفضت أسهم رأس الخيمة العقارية 21.57%، والدار العقارية 19.96%، ودار التأمين 17.74%، وبنك رأس الخيمة الوطني 12.8%، وأبوظبي الإسلامي 12.24%.

السعودية

وسجل مؤشر السوق السعودي «تاسي» أداءً إيجابياً الأسبوع الماضي بدعم من ارتفاع القطاعات الرئيسية يتقدمها قطاع الطاقة الذي صعد 3.76% مع ارتفاع سهم أرامكو 3.79%.

وارتفع المؤشر العام «تاسي» 1.09% (ما يعادل 116.95 نقطة) وصولاً إلى مستوى 10893.27 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع قبل الماضي عند 10776.32 نقطة.

وبلغ رأس المال السوقي 9.623 تريليونات ريال، ارتفاعاً من 9.366 تريليونات ريال، بنهاية الأسبوع السابق وبمكاسب سوقية 257.48 مليار ريال.

وانخفضت قيم التداولات الأسبوعية إلى 27.83 مليار ريال، من 30.09 مليار ريال بالأسبوع الماضي، وبتراجع 7.49%، كذلك، تراجعت كميات التداول 2.06% إلى 1.33 مليار سهم، من 1.36 مليار سهم الأسبوع الماضي.

وتصدر سهم كيمانول قائمة المكاسب الأسبوعية بارتفاع 21.21%، تلاه سهم تكافل الراجحي الذي سجل مكاسب أسبوعية 20.95%، وسيسكو القابضة 20.61%، وساكو 14.75%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم سايكو قائمة الخسائر الأسبوعية، متراجعاً 13.8%، تلاه سهم ثمار منخفضاً 11.27%، والموسى 11.17%، والنايفات 9.21%.

الكويت

وسجلت مؤشرات البورصة الكويتية مكاسب جماعية، بدعم من المكاسب التي سجلتها عشرة قطاعات يتقدمها قطاع التكنولوجيا الذي ارتفع 5.41%.

وصعد مؤشر السوق الأول 0.56% (ما يعادل 51.21 نقطة مقارنة بمستوى الأسبوع الماضي)، منهياً التعاملات عند 9185.42 نقطة وارتفع مؤشر السوق العام 0.69% (59.35 نقطة) إلى النقطة 8609.12.

كما صعد المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 0.27% (22.08 نقطة) إلى 8257.02 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بشكل أكبر بنسبة 1.4% إلى 7998.28 نقطة.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية التعاملات 51.42 مليار دينار بنمو 0.70% مقارنة بالأسبوع الماضي.

وارتفعت أحجام التداولات الأسبوعية بنحو 3% إلى 847.51 مليون سهم، فيما انخفضت قيم التداولات الأسبوعية بأكثر من 7.5% إلى 267.74 مليون دينار، وتراجع إجمالي عدد الصفقات بأكثر من 9% إلى 68.05 ألف صفقة.

وتصدر سهم مراكز قائمة الأكثر ارتفاعاً 30.82% تلاه سهم الإماراتية مرتفعاً 16.68% ثم سهم وطنية م ب مرتفعاً بنحو 13.74%، كويت ت 12.03%، بينما تصدر سهم الكوت قائمة التراجعات الأسبوعية منخفضاً 11.06%، ثم سهم يونيكاب بتراجع 9.63% وسهم أولى تكافل 8.88%، الجزيرة 7.73%.

قطر

وسجل مؤشر بورصة قطر خسائر أسبوعية، تحت ضغط تراجع 6 قطاعات، ومع تراجع أسعار أسهم 40 شركة مقابل ارتفاع 13 شركة. وانخفض المؤشر 1.99% (ما يعادل 213.34 نقطة عن مستويات الأسبوع قبل الماضي)، لينهي التعاملات عند مستوى 10485.94 نقطة.

وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية تعاملات الأسبوع إلى 620.31 مليار ريال، من 636.45 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، تراجع 2.54%، أو 16.14 مليار ريال.

وتصدر سهم بروة العقارية الأسهم الأكثر انخفاضاً بتراجع 11.58%، تلاه سهم قطر للسينما وتوزيع الأفلام منخفضاً 10%، ثم سهم قطر لصناعة الألمنيوم 9.59%، وشركة قطر للتأمين بـ 8.84%.

وتصدر سهم زاد القابضة قائمة الارتفاعات الأسبوعية بنمو 3.47%، تلاه سهم المجموعة للرعاية الطبية مرتفعاً 3.11%، ثم سهم بنك الدوحة 3.09% والبنك التجاري بـ1.85%.

مسقط

وارتفع مؤشر البورصة العمانية «مسقط 30» بنحو 4.89% إلى مستوى 7739.43 نقطة، بمكاسب 360.95 نقطة مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، بدعم من ارتفاعات القطاعات كافة.

وارتفعت القيمة السوقية إلى 37.225 مليار ريال، من 36.281 مليار ريال الأسبوع قبل الماضي، بزيادة 2.6% أو944.08 مليون ريال. وصعدت أحجام التداولات الأسبوعية بنسبة 44.97% إلى 1.31 مليار ورقة مالية، كما ارتفعت قيم التداولات 50% تقريباً إلى 415.91 مليون ريال.

وجاء سهم جلفار للهندسة والمقاولات في صدارة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنمو 60.87%، تلاه سهم مطاحن صلالة مرتفعاً بنسبة 44.09%، ثم الخدمات المالية بنسبة 21.82%، فيما تصدر سهم مسقط للتأمين قائمة التراجعات الأسبوعية، بانخفاض 13.89%، ثم الأسماك العمانية 10.34%، وسهم الأنوار لبلاط السيراميك 8%.

البحرين

وسجلت بورصة البحرين أداءً متبايناً في ظل ضغوط بيعية طالت عدداً من الأسهم القيادية، مقابل محاولات محدودة للتعافي في بعض الجلسات، ما عكس حالة حذر لدى المستثمرين في السوق.

وانخفض مؤشر البحرين العام إلى نحو 1948 نقطة بنهاية الأسبوع، متراجعاً بنحو 1.77% مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

وخالف مؤشر البحرين الإسلامي الاتجاه العام للسوق، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 0.48% ليصل إلى 975 نقطة.

وعلى صعيد النشاط، بلغ حجم التداول خلال الأسبوع نحو 5 ملايين سهم، بقيمة إجمالية تقارب 1.94 مليون دينار في حين مالت كفة السوق بوضوح نحو التراجعات، مع انخفاض أسهم 11 شركة مقابل ارتفاع 3 شركات فقط.

ويعكس الأداء حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين في أسواق المنطقة، خصوصاً في ظل التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية التي أثرت على شهية المخاطرة .

وتصدر سهم بنك السلام قائمة الارتفاعات الأسبوعية بنمو 2.64%، تلاه سهم الأسواق الحرة بنسبة 2.38%، ثم البحرين والكويت مرتفعاً بنسبة 1.57%، بينما تصدر سهم ألبا قائمة التراجعات منخفضاً بنسبة 9.14%، ثم سهم بيتك بنسبة انخفاض 7.55%، وسهم بييون متراجعاً بنحو 2.7%.

مصر

وفي مصر، أغلق مؤشر EGX30 عند 46790.96 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنحو 1.53%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI ارتفاعاً بنحو 3.74%، مغلقاً الفترة عند 12703.59 نقاط، في حين سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعاً بنسبة 3.06%، مغلقاً الفترة عند 17787.26 نقطة.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية 3.277.3 مليارات جنيه في نهاية الفترة بارتفاع بنحو 1.98% خلال الفترة.

وشكلت تعاملات المصريين 84.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على 8.6%، والعرب على 6.6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 166.9 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 1.363.7 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.