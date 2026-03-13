2.3 مليار سيولة الأسهم.. و«إعمار العقارية» الأكثر تداولاً بدبي

لامست سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو 2.3 مليار درهم، موزعة بواقع 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و978.85 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 468.6 مليون سهم، عبر تنفيذ 52.7 ألف صفقة.

وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.815 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.895 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و920.55 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستمر سهم «إعمار العقارية» في استحواذه على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بقيمة 305.9 ملايين درهم، تعادل 31.25% من سيولة السوق الإجمالية، البالغة 978.85 مليون درهم، مغلقاً عند 11.55 درهماً، تلاه «سالك» بـ113.86 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5518.08 نقطة، منخفضاً بـ3.64%، وارتفعت أسهم الخليج للملاحة 4.5%، ومصرف السلام السودان 3.57%، وأمان 2.25%، والعربية للطيران 0.93%، فيما انخفضت أسهم دبي للاستثمار 5%، وسالك 4.96%، وبي إتش إم كابيتال 4.95%، وإعمار العقارية 4.93%، وانخفض سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 3.8% عند 7.25 دراهم، وتم خلال الجلسة مواصلة تطبيق تعديل مؤقت على الحد الأدنى للتراجع السعري ليصبح 5% في سوقي دبي وأبوظبي الماليين.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 56.5 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 435.13 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 378.66 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9635.57 نقطة، منخفضاً 2.3%.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 279.14 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 220.35 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 122.5 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم الخليج للمشاريع الطبية 9.7%، وجي إف إتش المالية 5.5%، وسوداتل للاتصالات 4.99%، وفيرتيغلوب 4.63%. في المقابل، تراجعت أسهم أبوظبي التجاري 5%، وأبوظبي الإسلامي 5%، وإي آند 4.97%، ورأس الخيمة العقارية 4.95%.

الأسواق العربية

وشهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.45%، والكويتي 0.47%، والقطري 0.86%، والبحرين 0.24%، في حين ارتفعت بورصة مسقط 0.42%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.86%.

السعودية

وتفصيلاً، انخفض مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.45% ليغلق عند 10893 نقطة، وبتداولات بلغت 5 مليارات ريال.

وتصدر سهم صالح الراشد، المدرج حديثاً في السوق، الشركات المتراجعة بنسبة 6%، وانخفضت أسهم أرامكو السعودية، بنسبة 1% عند 26.86 ريالاً، وتراجعت أسهم الأندلس، وبي سي آي، والمطاحن العربية، بنسب تراوحت بين 2 و5%.

في المقابل، تصدر سهم كيمانول الشركات المرتفعة بنسبة 10%، وارتفع سهم المواساة بنسبة 8% عند 69.50 ريالاً، وصعد سهم المجموعة السعودية، بنسبة 3%.

مصر

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، فيما خسر رأس المال السوقي 3.581 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.277.331 تريليونات جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بـ0.86% ليغلق عند مستوى 46790 نقطة، فيما خسر مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان، بـ0.35% ليغلق عند مستوى 57225 نقطة، بينما انخفض مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي، 0.86% ليغلق عند مستوى 21271 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بـ0.53% ليغلق عند مستوى 12703 نقاط، بينما تراجع مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بـ0.42% ليغلق عند مستوى 17787 نقطة.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.15% إلى 3658 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 5 ملايين دينار.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 28 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و17 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.21 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.14 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.05 بالمئة.