الدولار قرب أعلى مستوى في 2026

واصل الدولار مكاسبه، أمس، ليظل قرب ​أقوى مستوياته لهذا العام في وقت يهدد فيه ارتفاع أسعار النفط ‌الخام بتفاقم ​التضخم وإجبار البنوك المركزية على تبني سياسات تميل للتشديد النقدي بصورة أكبر.

وارتفع الدولار مقابل اليورو والين والجنيه الإسترليني والدولار النيوزيلندي لليوم الثالث على التوالي بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، مما أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين.

وقالت كارول كونج، الخبيرة الاقتصادية والمختصة في استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي في سيدني: «تقتفي تحركات العملات حتى الآن مدى اعتماد الدول على الطاقة المستوردة والتداعيات التجارية». وهبط ‌اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1540 ‌دولار في التعاملات الآسيوية مقترباً من أقل مستوى منذ نوفمبر. كما نزل الين 0.2 بالمئة إلى ​159.23 مقابل الدولار ‌مقترباً من أدنى مستوى منذ ​يوليو 2024.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.4 ⁠بالمئة إلى 0.7122 دولار أمريكي وهبط الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.5897 دولار.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.3374 دولار بما يزيد قليلاً فقط عن أقل ​مستوى في العام ⁠حتى الآن. وهناك مؤشرات ⁠على أن المتداولين يتوقعون أن تقوم البنوك المركزية بتشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً من قبل.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن، تشير التوقعات الآن ⁠إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة في وقت قريب ربما يكون يونيو، ويمكن أن يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل ومرة أخرى في مايو.

ووفقاً لأداء فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تظهر العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الاتحادي تراجع رهانات المتعاملين على قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي) بخفض الفائدة قريبا وحتى سبتمبر على أقل تقدير. واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء ​العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 99.442 قرب أعلى مستوى منذ نوفمبر.

وزاد الدولار مقابل اليوان 0.1 بالمئة مسجلاً 6.8834 يوان في التعاملات الخارجية.