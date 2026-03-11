توترات الشرق الأوسط تهبط بمؤشرات الأسهم الأوروبية والأمريكية

تراجعت الأسهم الأمريكية، الأربعاء، مع تقييم المستثمرين بيانات التضخم، ومتابعة تطورات الحرب في الشرق الأوسط، وقرارات وكالة الطاقة الدولية بشأن السحب من مخزونات النفط الاستراتيجية.

وخلال التعاملات انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.76 % أو 94 نقطة إلى 47611 نقطة، ومؤشر ستاندرد آند بورز بنحو 0.29 % إلى 6790 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك 0.14 % إلى 22781 نقطة.

وصعد سهم «أوراكل» 12.9% إلى 168.7 دولاراً، بعدما رفعت الشركة توقعاتها لإيرادات العام المالي المقبل 2027، وأعلنت نتائج أعمال فصلية، تجاوزت التوقعات للربع الثالث من العام المالي الحالي.

وكشفت الشركة في بيان الأعمال أن إجمالي الالتزامات التعاقدية المستقبلية ارتفع بنحو 325 % على أساس سنوي، ليصل إلى 553 مليار دولار، ما يعكس قوة الطلب على خدماتها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية.

وأضافت الشركة أنها لا تتوقع الحاجة إلى جمع تمويلات إضافية لتمويل عقود أعمال الذكاء الاصطناعي الجديدة، موضحة أن بعض العملاء يدفعون مقدماً مقابل الرقائق المستخدمة في مراكز البيانات أو يوفرون الأجهزة بأنفسهم، وهو ما يخفف العبء الاستثماري على الشركة.

واستقرت وتيرة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا خلال فبراير، لكنه لا يزال أعلى من المستوى المستهدف للبنك الفيدرالي، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل. ورغم استقرار التضخم على أساس سنوي فإن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بشكل طفيف على الصعيد الشهري، وذلك مع ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 0.4 %، مقارنة بصعودها 0.2 % فقط في يناير، كما ارتفعت أسعار الطاقة 0.6% على أساس شهري خلال فبراير، بعدما تراجعت 1.5 % في يناير.

وتشير البيانات إلى عدم تفاقم الضغوط التضخمية في فبراير، وذلك قبل أن تربك صدمة النفط المرتبطة بالحرب مع إيران آفاق التضخم خلال الفترة المقبلة.

وتراجعت الأسهم الأوروبية مع تركيز المستثمرين على متابعة التطورات في الشرق الأوسط، واستمرار ارتفاع أسعار النفط.

وانخفض مؤشر ستوكس يوروب 600 بنحو 0.59 % إلى 602 نقطة، وسط أداء سلبي في أغلب القطاعات والبورصات الرئيسية.

وتراجعت مؤشرات «فايننشال تايمز 100» البريطاني 0.56 % إلى 10353 نقطة، و«داكس» الألماني 1.37 % إلى 23640 نقطة، و«كاك 40» الفرنسي 0.19 % إلى 8041 نقطة.

وتعرضت أسواق القارة العجوز لضغوط نتيجة استمرار الحرب في الشرق الأوسط رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً على قرب انتهائها.

واستجابة للصعود الحاد لأسعار النفط منذ اندلاع الحرب وافقت وكالة الطاقة الدولية، اليوم، على سحب 400 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية لمعالجة اضطراب الإمدادات، لكن خام برنت لا يزال يتداول أعلى 91 دولاراً للبرميل.