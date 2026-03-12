3.3 مليارات سيولة الأسهم.. وسهما «إعمار» يستحوذان على 61.8 % من تداولات دبي

بلغت سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو 3.3 مليارات درهم، في ختام جلسة منتصف الأسبوع، موزعة بواقع 1.7 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.56 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 657.15 مليون سهم، عبر تنفيذ 67.5 ألف صفقة.

وسجلت رسملة الأسهم نحو 3.905 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.949 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و956.13 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

وتحولت إلى التراجع في منتصف جلسة امس، بعدما كانت قد استهلت التداولات على ارتفاع، في ظل استمرار تأثر الأسواق بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، فيما تم خلال الجلسة مواصلة تطبيق تعديل مؤقت على الحد الأدنى للتراجع السعري ليصبح 5% في سوقي دبي وأبوظبي الماليين.

سوق دبي

واصل سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» استحواذهما على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بقيمة 964 مليون درهم، تعادل 61.8% من سيولة السوق الإجمالية، البالغة 1.56 مليار درهم. وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5726.32 نقطة، منخفضاً بـ2.39%، وارتفعت أسهم بي إتش إم كابيتال 5%، ومصرف عجمان 2.75%، ودو 0.99%، وتاكسي دبي 0.86%. في المقابل، تراجعت أسهم الاتحاد العقارية 5%، والإمارات دبي الوطني 4.94%، وأليك القابضة 4.9%، والاستشارات المالية الدولية 4.89%.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 222 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 798 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 576 مليون درهم.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم إعمار العقارية، حيث انخفض بشكل حاد بنسبة 4.7% عند 12.15 درهم، وبتداولات قياسية قاربت 65 مليون سهم، فيما بقي سهم طلبات هولدينغ على ثبات عند 0.720 درهم، وبتداولات تجاوزت 23 مليون سهم.

سوق أبوظبي

كذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9864.62 نقطة، منخفضاً 1.33%. وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 434.15 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 214.7 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة 165.7 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم الظفرة للتأمين 14.9% بالحد الأقصى، ومجموعة أرام 9.84%، وأوراسكوم 1.96%، وإن إم دي سي 1.9%، فيما انخفضت أسهم رأس الخيمة الوطني 5%، وأسمنت الخليج 4.96%، والدار العقارية 4.95%، والواحة كابيتال 4.93%.

وتراجع سهم أدنوك للغاز بنسبة 1.5% عند 3.25 درهم، وبتداولات تجاوزت 25 مليون سهم، فيما انخفض سهم رأس الخيمة العقارية بنسبة 4.5% عند 1.05 درهم، وبتداولات تجاوزت 24 مليون سهم.

الأسواق العربية

وشهدت مؤشرات البورصات العربية تبايناً في الأداء، إذ ارتفع المؤشر السعودي «تاسي» 0.11%، والكويتي 0.54%، والبحرين 0.10%، في حين تراجعت بورصتا قطر 0.55%، ومسقط 0.50%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 1.21%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.11% ليغلق عند 10942 نقطة، وبتداولات بلغت 4.9 مليارات ريال. وقفز سهم صالح الراشد، في أول جلساته في السوق بنسبة 14% عند 51.50 ريالاً، وصعدت أسهم الأول، وسابك، أرامكو بـ1%. في المقابل، تراجعت أسهم اتحاد اتصالات، ومجموعة فتيحي، والماجدية، والموسى، ومرافق، بنسب تراوحت بين 1 و7%.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأربعاء؛ فيما ربح رأس المال السوقي 10.763 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.280.912 تريليونات جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بـ1.21% ليغلق عند مستوى 47195 نقطة؛ فيما خسر مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.62% ليغلق عند مستوى 57429 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.18% ليغلق عند مستوى 21455 نقطة. وربح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.04% ليغلق عند مستوى 12771 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بـ0.89% ليغلق عند مستوى 17861 نقطة.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.45%، إلى 3653 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 5.1 ملايين دينار. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 36 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و22 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.