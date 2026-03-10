ارتفاع الأسهم الأوروبية والأمريكية.. والأنظار على تطورات الشرق الأوسط

ارتفعت الأسهم الأمريكية الثلاثاء، مع متابعة المستثمرين تطورات الصراع في الشرق الأوسط، وترقب اجتماع وزراء الطاقة لدى مجموعة السبع لمناقشة إمكانية الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية.

وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز بنحو 0.25% أو 54 نقطة إلى 47667 نقطة، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.13% إلى 6783 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك 0.30% إلى 22705 نقاط.

ويترقب المستثمرون صدور مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر فبراير غداً، لبحث آفاق التضخم في أكبر اقتصاد على مستوى العالم وسط ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

واستقرت وتيرة التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي خلال الأسابيع الأربعة المنتهية 21 من فبراير، بحسب بيانات «إيه دي بي»، ويشير استقرار وتيرة التوظيف في القطاع الخاص إلى أن سوق العمل الأمريكية حافظت على قدر من التماسك خلال الشهر الماضي، رغم البيانات الرسمية التي أظهرت فقدان وظائف في فبراير.

وارتفعت الأسهم الأوروبية بدعم من تلميحات الرئيس الأمريكي إلى قرب انتهاء الحرب في الشرق الأوسط، ما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة في وقت تراجعت فيه أسعار النفط.

وزاد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنحو 1.88% إلى 606 نقاط، مدفوعاً بأداء إيجابي في أغلب القطاعات.

وارتفع كل من مؤشرات فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.59% إلى 10412 نقطة، وداكس الألماني 2.39% إلى 23968 نقطة، وكاك 40 الفرنسي 1.79% إلى 8057 نقطة.

جاء ذلك بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى قرب إنهاء الحرب مع إيران، وانفتاحه على التفاوض مع طهران ولكن بشروط، في وقت دعت فيه وكالة الطاقة الدولية لعقد اجتماع للبلدان الأعضاء لدراسة إمكانية السحب من مخزونات النفط الطارئة.

وضغطت هذه التطورات على أسعار النفط، ما ساعد على الحد من مخاوف حدوث أزمة ركود تضخمي عالمية، واتباع البنوك المركزية سياسة نقدية مشددة لاحتواء هذا الخطر.

وعلى الصعيد الإسباني، صعد مؤشر «آيبكس 35» بنحو 3% إلى 17445 نقطة، في وقت أكد فيه وزير الخارجية أن العلاقات مع الولايات المتحدة تمضي على نحو طبيعي، رغم تهديدات «ترامب» بقطع العلاقات التجارية.