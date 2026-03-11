سوق دبي يقفز بأعلى وتيرة في 5 أسابيع بمكاسب 20.8 ملياراً

قفز مؤشر سوق دبي المالي بأعلى وتيرة صعود يومية في 5 أسابيع، مرتفعاً بنسبة 1.96 %، أو ما يعادل 113 نقطة، مسجلاً 5866.53 نقطة، رابحاً مكاسب جاوزت 20.8 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات المالية والصناعة والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 960.9 مليار درهم في نهاية جلسة الاثنين، إلى 981.7 مليار درهم بنهاية جلسة أمس. وتصدر سهم «اكتتاب القابضة» ارتفاعات 45 سهماً في سوق دبي، مرتفعاً بالحد الأقصى عند 0.405 درهم، في حين استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من السيولة، بـ2.93 مليار درهم، تعادل 71.64 % من السيولة الإجمالية للسوق، البالغة 4.09 مليارات درهم. وصعدت أسهم الاستشارات المالية الدولية 13.7 %، والرمز كوربوريشن 13.33 %، والفردوس القابضة 11.1 %، وأمانات القابضة 11.1 %، فيما انخفضت أسهم بي إتش إم كابيتال 4.76 %، وإعمار العقارية 4.13 %، والعربية للطيران 3.2 %، وإعمار للتطوير 3.15 %. واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 1.16 مليار درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 2.09 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 929.93 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.37 %، عند مستوى 9997.19 نقطة، رابحاً نحو 47 مليار درهم.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 1.22 مليار درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي»، جاذباً 475.23 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري»، بسيولة 317.95 مليون درهم. وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم جي إف إتش المالية 10.56 %، وأبوظبي التجاري 8.7 %، وأسمنت الخليج 6.99 %، وجلفار 6.93 %.

وفي المقابل، تراجعت أسهم مجموعة أرام 4.69 %، ودار التأمين 4.66 %، ورأس الخيمة العقارية 4.35 %، والدار العقارية 3.63 %.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 67.8 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاع البنوك.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.909 تريليونات درهم، في نهاية جلسة الاثنين، وصولاً إلى 3.977 تريليونات درهم، بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.995 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و981.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 7.54 مليارات درهم، موزعة بواقع 3.45 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و4.09 مليارات درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 1.3 مليار سهم، عبر تنفيذ نحو 103.5 آلاف صفقة، لتصل خلالها معظم أسهم الشركات القيادية عند مستويات جاذبة للشراء، لا سيما قطاع العقارات.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.92 %، والكويتي 1.35 %، والقطري 2.5 %، فيما تراجعت بورصتا مسقط 0.21 %، والبحرين 0.40 %، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر بـ2.93 %.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.92 %، ليغلق عند 10930 نقطة، وبتداولات بلغت 5.2 مليارات ريال.

وتصدر سهم البابطين الشركات المرتفعة بنسبة 10 %، وارتفعت أسهم مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، وبنك البلاد، وبنك الرياض، وبي إس إف، والإنماء، والأول، بنسب تراوحت بين

1 و4 %. في المقابل، تصدر سهم بترو رابغ الشركات المتراجعة، بنسبة 7 %، عند 8.71 ريالات، وتراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1 %، عند 26.90 ريالاً.

مصر

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات الثلاثاء، فيما ربح رأس المال السوقي 44.320 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 3.270.149 تريليونات جنيه.

وصعد المؤشر الرئيس لبورصة مصر (إيجي إكس 30) بـ 2.93 %، ليغلق عند مستوى 47772 نقطة، فيما قفز مؤشر (إيجي إكس 30 محدد الأوزان) بـ 2.26 %، ليغلق عند مستوى 57785 نقطة، بينما صعد مؤشر (إيجي إكس 30 للعائد الكلي) بنسبة 0.84 %، ليغلق عند مستوى 21717 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70 متساوي الأوزان)، بـ 0.98 %، ليغلق عند مستوى 12639 نقطة، بينما ارتفع مؤشر (إيجي إكس 100 متساوي الأوزان) بـ 1.11 %، ليغلق عند مستوى 17704 نقاط.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.48 %، إلى 3636 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 8.6 ملايين دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.66 في المئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.43 في المئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.22 في المئة.