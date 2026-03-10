سيولة الأسهم تلامس 1.9 مليار درهم.. و«سالك» الأكثر تداولاً بدبي

لامست سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو 1.9 مليار درهم، في أولى جلسات الأسبوع، موزعة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و711.4 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 511.6 مليون سهم، عبر تنفيذ 42.7 ألف صفقة.

وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.909 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.948 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و960.9 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

استحوذ سهم «سالك» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بقيمة 176 مليون درهم، تعادل 24.74% من سيولة السوق الإجمالية، البالغة 711.4 مليون درهم، مغلقاً عند 5.88 دراهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5753.55 نقطة، منخفضاً بـ2.77%، وارتفعت أسهم الخليج للملاحة 10%، وبي إتش إم كابيتال 8.25%، وطلبات 3.73%، وبنك المشرق 3.6%، فيما انخفضت أسهم مصرف السلام السودان 5%، والوطنية للتأمينات العامة 5%، وسوق دبي المالي 4.96%، ودبي الإسلامي 4.96%.

وأقفل سهم إعمار العقارية جلسة أمس، على انخفاض بنسبة 4.7% عند 13.30 درهم، فيما تراجع سهما الاتحاد العقارية وديار للتطوير بنسبة 4.9% عند 0.751 درهم و0.865 درهم، على التوالي.

وانخفض سهم بنك دبي الإسلامي بالنسبة القصوى عند 7.28 درهم، وبتداولات قاربت 9 ملايين سهم، فيما تراجع سهم سالك بنسبة 4.9% عند 5.88 درهم، وبتداولات قاربت 30 مليون سهم.

وأكثر الأسهم تداولا، سهم طلبات، حيث ارتفع بنسبة 3.7% عند 0.695 درهم، وبتداولات قاربت 33 مليون سهم، فيما صعد سهم الخليج للملاحة بنسبة 10% عند 2.09 درهم، وبتداولات تجاوزت 3 ملايين سهم.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 5 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 374.9 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 369.9 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9862.61 نقطة، منخفضاً 0.41%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 180.13 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 121.4 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 115.7 مليون درهم. وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم إي 7 - أذونات 12.98%، وأم القيوين للاستثمارات 10.74%، والفجيرة لصناعات البناء 10.3%، والعالمية القابضة 2.4%. في المقابل، تراجعت أسهم الدار العقارية 4.96%، ورأس الخيمة العقارية 4.96%، وأبوظبي الإسلامي 4.95%، وأوراسكوم 4.95%.

الأسواق العربية

وشهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 1.6%، والكويتي 0.53%، والقطري 2.6%، والبحرين 1.4%، في حين ارتفعت بورصة مسقط 3.11%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.77%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.6% ليغلق عند 10831 نقطة، وبتداولات بلغت 7.1 مليارات ريال.

وتصدر سهم مجموعة إم بي سي الشركات المتراجعة بأكثر من 8%، وانخفض سهما مصرف الراجحي، والأهلي، بنسبة 4%، عند 98.80 ريالا و39.02 ريالاً على التوالي. وهبط سهم النايفات بنسبة 7% عند 10.57 ريالات، مسجلاً أدنى مستوى منذ الإدراج.

في المقابل، تصدّر سهما كيمانول، وبترو رابغ، الشركات المرتفعة بنسبة 10%، وارتفع سهم أرامكو بنسبة 1% عند 27.12 ريالاً، مسجلاً أعلى مستوى منذ أكثر من عام.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات الاثنين، فيما خسر رأس المال السوقي 14.741 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.225.829 تريليونات جنيه. وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر (إيجي إكس 30) بـ0.77% ليغلق عند مستوى 46414 نقطة، فيما خسر مؤشر (إيجي إكس 30 محدد الأوزان) بـ1.23% ليغلق عند مستوى 56508 نقاط، بينما انخفض مؤشر (إيجي إكس 30 للعائد الكلي) 0.84% ليغلق عند مستوى 21100 نقطة. وربح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70 متساوي الأوزان) 0.44% ليغلق عند مستوى 12516 نقطة، بينما ارتفع مؤشر (إيجي إكس 100 متساوي الأوزان) بـ0.08% ليغلق عند مستوى 17510 نقاط.

الأردن

وانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة ضعيفة. وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.24%، إلى 3619 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 4.8 ملايين دينار. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 22 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و31 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.