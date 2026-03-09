أسعار النفط تضغط على الأسهم الأمريكية.. وداو جونز يفقد 966 نقطة

داو جونز 2‎% -

اس آند بي 1.6% -

ناسداك 1.5% -

نيويورك - وكالات

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل حاد مع بداية تداولات الأسبوع، حيث تجاوزت أسعار النفط الأميركية 100 دولار للبرميل وسط الصراع الأمريكي الإيراني، مما أثار مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى تباطؤ حاد في الاقتصاد الأمريكي.

وهوت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي 966 نقطة، أو بنحو 2%.

فيما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.6%.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.5%.

وقفزت أسعار النفط الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة، في ظل الاضطرابات في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز الحيوي بسبب الحرب مع إيران

وصعد خام برنت بنسبة 18.35% ليبلغ 111.04 دولاراً للبرميل.

‏وارتفعت العقود الاجلة للخام الأميركي بنسبة 20% لتصل إلى 111.24 دولاراً للبرميل.