16.3 مليار دولار أرباح الشركات المدرجة في دبي خلال 9 أشهر

مليارات دولار. كما أعلنت الشركات القطرية والكويتية عن تسجيل معدلات نمو قوية بلغت 0.3 مليار دولار و0.2 مليار دولار، على التوالي. وذلك بحسب البيانات المالية للشركات، وبلومبرج، ورويترز وبحوث كامكو إنفست.

وسجلت دبي أعلى معدل نمو في الأرباح بالقيمة المطلقة عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2024، إذ ارتفعت بمقدار 2.3 مليار دولار أو ما يعادل نسبة 14.8% لتصل إلى 18 مليار دولار، تليها أبوظبي بنمو قدره 2.1 مليار دولار، لتصل إلى 25.2 مليار دولار.

وانقسم أداء النتائج المالية للقطاع العقاري في الأسواق الخليجية بالتساوي تقريباً بين الرابحين والمتراجعين، إذ ارتفعت أرباح 34 شركة بينما سجلت 28 شركة تراجعاً في أرباحها عن فترة الربع الثالث من العام 2024.

من جهة أخرى، انخفض ربح الشركات المدرجة في البورصة السعودية بمقدار 4.4 مليارات دولار أو بنسبة 5.5% ليصل إلى 37.5 مليار دولار، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض أرباح شركة أرامكو السعودية التي شهدت تراجع أرباحها بنسبة 21%.

وباستثناء أرباح أرامكو السعودية، ارتفع صافي ربح الشركات المدرجة في السعودية بنسبة 27.9%، بينما ارتفع صافي ربح الشركات الخليجية بنسبة 17.1%. في الوقت ذاته، انخفض صافي الربح المسجل عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2024 هامشياً بنسبة 0.5% على أساس سنوي ليصل إلى 176.6 مليار دولار.

وارتفع صافي ربح قطاع البنوك الخليجية بنسبة 10.2% على أساس سنوي ليصل إلى 14.9 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2024 مقابل 13.5 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023.

دبي

ارتفع صافي ربح الشركات المدرجة في بورصة دبي بنسبة 5.4% على أساس سنوي ليصل إلى 6 مليارات دولار في الربع الثالث من العام 2024 مقابل 5.7 مليارات دولار في الربع الثالث من العام 2023.

وكان نمو الأرباح خلال هذا الربع مدفوعاً بصفة رئيسية بالنتائج المالية للبنوك وشركات الاتصالات والعقارات، إذ استحوذت القطاعات الثلاثة على 87.7% من إجمالي أرباح البورصة خلال هذا الربع.

يذكر أنه من بين القطاعات الثلاثة عشر المدرجة في سوق دبي للأوراق المالية، شهدت أرباح تسعة قطاعات نمواً سنوياً في الربع الثالث من العام 2024، وفيما يتعلق بأداء التسعة أشهر الأولى من العام 2024، ارتفع صافي الربح بنسبة 3.5% على أساس سنوي ليصل إلى 16.3 مليار دولار مقابل 15.7 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من العام 2023.

وعلى صعيد قطاع البنوك، ارتفع صافي الربح بنسبة 3.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2024 ليصل إلى 2.9 مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023.

وارتفعت أرباح القطاع خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024 بنسبة 10.4% على أساس سنوي لتصل إلى 9.4 مليارات دولار مقابل 8.5 مليارات دولار في التسعة أشهر الأولى من العام 2023.

وسجل صافي ربح بنك الإمارات دبي الوطني نمواً بنسبة 8.2% على أساس سنوي في فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2024، ليصل إلى 5.1 مليارات دولار مقابل 4.7 مليارات دولار في التسعة أشهر الأولى من العام 2023. ويعزى تحسن أرباح البنك بصفة رئيسية إلى النمو القوي للقروض، وتحسن هوامش الربح، وارتفاع دخل الرسوم والعمولات.

وتحسنت الأرباح الإجمالية للقطاع العقاري بنسبة 3% خلال الربع الثالث من العام 2024 لتصل إلى 1.6 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023.

ويعزى النمو المعتدل في صافي الأرباح التي سجلها القطاع بصفة رئيسية إلى الأرباح التي أعلنت عنها شركة إعمار للتطوير والتي سجلت نمواً بنسبة 9.9% على أساس سنوي لتصل إلى 563.3 مليون دولار مقابل 512.5 مليون دولار.

ويعزى الأداء الإيجابي لأرباح الشركة إلى تحسن الطلب في سوق العقارات في دبي، والكفاءة العالية للشركة في تنفيذ المشاريع، والثقة المتزايدة للمستثمرين.

من جهة أخرى، سجلت إعمار العقارية انخفاضاً بنسبة 3.3% على أساس سنوي في صافي أرباحها للربع الثالث من العام 2024، والتي بلغت 866.5 مليون دولار، منخفضة من 896 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023.

إلا أن صافي ربح إعمار العقارية خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024 تحسن بنسبة 3.5% على أساس سنوي ليصل إلى 2.3 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من العام 2023.

أبوظبي

ارتفع صافي ربح الشركات المدرجة في بورصة أبوظبي بنسبة 19.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2024، ليصل إلى 9.1 مليارات دولار مقابل 7.6 مليارات دولار في الربع الثالث من العام 2023.

من جهة أخرى، ارتفع صافي ربح فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2024 بنسبة 9.3% على أساس سنوي ليصل إلى 25.2 مليار دولار، مقابل 23.1 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من العام 2023.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت أرباح قطاع البنوك، إذ بلغت 2.5 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2024، مقابل 2.1 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 433.3 مليون دولار أو ما يعادل نسبة 20.6%.

وسجل قطاع الطاقة ثاني أكبر صافي ربح عن فترة الربع الثالث من العام 2024، إذ شهد صافي الربح نمواً بنسبة 18.6% على أساس سنوي ليصل إلى 2.2 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023. وتميز أداء قطاع النقل والسلع الرأسمالية وشهدا نمو صافي ربحهما على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2024.