«الأحمر» يغلب على أداء الأسواق العربية في أسبوع

تلونت أغلب مؤشرات الأسواق العربية باللون الأحمر خلال الأسبوع الماضي، فيما خالف مؤشر السوق السعودي «تاسي» الاتجاه المتراجع للأسواق، وتباين أداء البورصات الخليجية بين التعافي في بعض القطاعات، لا سيما أسهم الطاقة، وتسجيل خسائر في قطاعات أخرى بفعل الضغوط البيعية على بعض الأسهم القيادية.

سوق دبي

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5917.22 نقطة، متراجعاً بـ9.01% في 3 جلسات. وارتفعت أسهم أجيليتي للمخازن 6.45%، ودبي للتأمين 6.25%، فيما استقر سهما الوطنية للتأمينات العامة وسكون تكافل عند 6 دراهم و1.5 درهم على التوالي.

في المقابل، تراجعت أسهم باركن 14.01%، والعربية للطيران 14%، وإعمار للتطوير 13.95%، وإعمار العقارية 13.9%، والفردوس القابضة 13.7%، والإثمار القابضة 13.7%، وسلامة 13.3%.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9903.36 نقاط منخفضاً 5.27% خلال 3 جلسات.

وصعد في سوق أبوظبي خلال 3 جلسات أسهم دار التأمين 25.25%، والبحيرة الوطنية للتأمين 14.75%، والفجيرة الوطني 9.13%، وأم القيوين للاستثمارات 8.76%، فيرتيغلوب 7.84%.

في المقابل، تراجعت أسهم الدار العقارية 14.2%، وبريسايت 14.1%، وأسمنت الخليج 13.8%، ورأس الخيمة العقارية 13.6%، والصير للمعدات 13.4%.

السعودية

وسجل المؤشر السعودي «تاسي» مكاسب بنسبة 0.63% (أو ما يعادل 67.28 نقطة)، صعد بها إلى مستوى 10,776.32 نقطة، مقابل 10709.04 نقاط بالأسبوع المنتهي في 26 فبراير، وذلك بدعم من مكاسب «أرامكو» وقطاع الطاقة عموماً بنهاية الأسبوع.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية الأسبوع 9.366 تريليونات ريال، مقابل 9.138 تريليونات ريال، بمكاسب سوقية 227.73 مليار ريال. وسجلت قيم التداولات الأسبوعية 30.09 مليار ريال، مقارنة مع 18.72 مليار ريال بالأسبوع الماضي.

فيما سجلت أحجام التداولات 1.36 مليار سهم، مقابل 872.7 مليون سهم للأسبوع الماضي. وتصدر سهم اللجين قائمة المكاسب الأسبوعية مرتفعاً بنسبة 12.91%، تلاه سهم ينساب 12.62%، دله الصحية 11.13%، والعزيزية ريت 10.2%، وتكافل الراجحي 9.87%.

بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم علم قائمة الخسائر الأسبوعية متراجعاً بنسبة 14.2%، تلاه سهم سهل 12.82%، والأسماك 11.1%، وطيران ناس 8.8%، والحفر العربية 7.68%. وتصدر سهما الراجحي وأرامكو قائمة الأكثر نشاطاً من حيث قيم التداولات بـ3.58 مليارات ريال و3.2 مليارات ريال على الترتيب.

الكويت

وفي أسبوع تداول من أربع جلسات فقط (بعد تعليق العمل بالسوق في الأول من مارس جراء التوترات الراهنة، تكبدت مؤشرات الأسهم الكويتية خسائر جماعية، ليتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.24% منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 9134.21 نقطة.

وتراجع مؤشر السوق العام بنحو 0.26% مغلقاً عند 8549.77 نقطة، كما خسر مؤشر السوق الرئيسي 50 نحو 1.4% مغلقاً عند 8234.94 نقطة. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية الأسبوع 51.07 مليار دينار، بتراجع 133 مليون دينار مقارنة مع مستويات الأسبوع الماضي.

الذي شهد عطلة ليومين تزامناً مع العيد الوطني وعيد التحرير. وسجلت أحجام التداولات الأسبوعية ارتفاعاً إلى 823.47 مليون سهم، كما صعدت قيم التداولات إلى 290.14 مليون دينار، عبر 74.84 ألف صفقة.

وجاء سهم النخيل في صدارة الأكثر خسارة هذا الأسبوع متراجعاً بنسبة 14%، ثم ديجتس 11.38%، والخليجي 9.7%، والامتياز 9.3%، ومنشآت 6.76%، بينما على الجانب الآخر تصدر سهم معادن قائمة الارتفاعات بنمو 8.5%، تلاه سهم الكوت 7.32% ثم التقدم 7.14%، وتنظيف 6.7%، وإنجازات 5.7%.

قطر

وخلال أسبوع قصير أيضاً، اقتصر على 4 جلسات تداول، سجلت السوق القطرية محصلة حمراء، ليتراجع المؤشر العام بنسبة 3.22% أو 355.9 نقطة، مغلقاً عند مستوى 10699.28 نقطة.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية تعاملات الأسبوع 636.45 مليار ريال، مقارنة مع 658.18 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بما يمثل تراجعاً قيمته 21.74 مليار ريال.

وبلغت قيم التداولات الأسبوعية نحو 2.5 مليار ريال، وأحجام التداولات 885.28 مليون سهم، عبر 160.05 ألف صفقة.

وجاء سهم قطر لصناعة الألمنيوم في صدارة قائمة التراجعات، منخفضاً بنسبة 15.7%، تلاه سهم إنماء الذي تراجع بنسبة 10.46%، ثم سهم الخليج الدولية للخدمات 9.89%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم شركة السلام العالمية قائمة الارتفاعات مسجلاً نمواً بنسبة 6.41%، تلاه سهم قطر للتأمين 3.12%، ثم سهم بروة العقارية 1.21%.

مسقط

وفي سلطنة عمان، سجل المؤشر العام انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.20%، منهياً تعاملات الأسبوع عند 7378.48 نقطة، مع تراجع المؤشرات القطاعية.

وانخفض رأس المال السوقي للأسهم المتداولة إلى 36.281 مليار ريال، مقارنة مع 36.282 مليار ريال في الأسبوع الماضي.

وانخفضت كميات التداول الأسبوعية بنسبة 17.27% مسجلة 902.12 مليون سهم، مقابل 1.09 مليار سهم في الأسبوع الماضي، كما تراجعت قيمة التداولات 18.39% لتصل إلى 277.24 مليون ريال، مقابل 339.74 مليون ريال في الأسبوع الماضي.

وتصدر سهم ريسوت للأسمنت قائمة المتراجعين بانخفاض 17.22%، تلاه سهم شل العمانية للتسويق 12.35%، ثم سهم جلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 11.54%، فيما تصدر سهم مسقط للتأمين قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 5.88%، تلاه سهم أوكيو للصناعات الأساسية بنسبة 4.8%، وسهم مسندم للطاقة بنسبة 4.41%.

البحرين

وسجلت بورصة البحرين أداءً أسبوعياً سلبياً خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 5 مارس، في ظل ضغوط بيعية واضحة على غالبية الأسهم المدرجة، ما دفع المؤشرات الرئيسية إلى التراجع الملحوظ مع تفوق عدد الشركات المتراجعة على الرابحة.

انخفض مؤشر البحرين العام بنسبة 3.75% خلال الأسبوع ليغلق عند مستوى 1983.48 نقطة، متأثراً بتراجع أسعار معظم الأسهم القيادية، في وقت اتسمت فيه التداولات بحذر المستثمرين وترقبهم لتطورات الأوضاع الإقليمية، كما سجل مؤشر البحرين الإسلامي خسائر أكبر، متراجعاً بنسبة 5.08% ليتراجع إلى 970.62 نقطة بنهاية الأسبوع.

وعلى صعيد حركة الأسهم، أظهرت البيانات أن عدد الشركات المتراجعة بلغ 9 شركات مقابل شركتين فقط سجلتا ارتفاعاً خلال الأسبوع، ما يعكس اتساع نطاق الضغوط البيعية في السوق.

أما من حيث نشاط التداول، فقد بلغ إجمالي حجم الأسهم المتداولة نحو 4.15 ملايين سهم، فيما وصلت قيمة التداولات إلى نحو 1.45 مليون دينار بحريني.

وتصدر سهم ALBH قائمة التراجعات منخفضاً بنسبة 9.29%، تلاه سهم GFH بانخفاض 7.76%، ثم SALAM بنسبة 5%، بينما ارتفع سهما BNH، وBMMI بنسبة 0.20%، و0.17% على التوالي.

بورصة مصر

وتراجع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» للبورصة المصرية بنسبة 3.45% ليغلق عند مستوى 47516.44 نقطة، خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بالتوترات الجيوسياسية بشأن الهجوم الأمريكي على إيران، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان»، بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 12245.65 نقطة.

وسجل مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» انخفاضاً بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 17259.93 نقطة، وسجل مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» انخفاضاً بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 57839.52 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 11.95% ليغلق عند مستوى 27774.85 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 33.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 3.213 تريليونات جنيه، بنسبة انخفاض 1%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.815 تريليون جنيه إلى 1.776 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2.2%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 760 مليار جنيه إلى 766.1 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%.

كما تراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقاً من 2.575 تريليون جنيه إلى 2.542 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 1.3%، فيما ارتفع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 3.3 مليارات جنيه إلى 3.4 مليارات جنيه بنسبة نمو 3.5%.

وتراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 531.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 7.043 مليارات ورقة منفذة على 768 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 728.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 6.34 مليارات ورقة منفذة على 699 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 6.2% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 93.80%، وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.