الأسهم الأمريكية والأوروبية تعمّق خسائرها وسط قلق المستثمرين

تراجعت الأسهم الأمريكية، الجمعة، مع تقييم المستثمرين بيانات أظهرت ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة، ومتابعة تطورات الصراع في الشرق الأوسط.

وخلال التعاملات هبط مؤشر «داو جونز» 0.88% أو 896 نقطة إلى 47060 نقطة، كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.87% إلى 6727 نقطة، وانخفض «ناسداك» المركب 0.76 % إلى 22393 نقطة.

ويتخوف المستثمرون من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية جديدة في الولايات المتحدة، ويدفع الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية.

وفقد الاقتصاد الأمريكي وظائف على خلاف التوقعات خلال فبراير مع ارتفاع طفيف في معدل البطالة، في دلالة على ضعف سوق العمل الأمريكية، ما يعقد مهمة الاحتياطي الفيدرالي، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل.

يأتي هذا الضعف في ظل طقس شتوي قارس خلال فبراير، مع إضراب العمال في مؤسسة «كايزر بيرماننت» الصحية، الذي تسبب في توقف أكثر من 30 ألف عامل عن العمل في هاواي وكاليفورنيا.

وخفض المكتب بيانات يناير بمقدار 4 آلاف وظيفة من 130 ألفاً مقدرة سابقاً، إلى جانب تقليص تقديرات ديسمبر 65 ألف وظيفة إلى فقدان 17 ألفاً، ليصل إجمالي الخفض في الشهرين الماضيين إلى 69 ألف وظيفة.

وتراجعت الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات الجمعة، لتسجل خسارة أسبوعية بأكثر من 5% هي الأعمق لها منذ قرابة عام، مع استمرار الاضطرابات الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وانخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 1% إلى 598 نقطة، ليتراجع دون المستوى النفسي المهم عند 600 نقطة بعد أن تجاوزه في الخامس من يناير الماضي، ليسجل خسارة أسبوعية بنسبة 5.55%.

وتراجع مؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 1.24% إلى 10284 نقطة، ليهبط 5.74% على مدار الأسبوع.

كما تراجع مؤشرا «داكس» الألماني 0.94% إلى 23591 نقطة، و«كاك 40» الفرنسي 0.65% إلى 7993 نقطة، ليسجلا خسارة أسبوعية بنسبة 6.70% و6.84% على التوالي.

وفي إسبانيا، انخفض مؤشر «آيبكس 35» بنحو 1% إلى 17074 نقطة، ليفقد 7% على أساس أسبوعي، متأثراً بتداعيات التوترات الجيوسياسية، وتهديد الرئيس الأمريكي بقطع العلاقات مع مدريد.

وعلى صعيد آخر، كشفت بيانات رسمية عن تسارع معدل نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 1.4% في 2025 من 0.90% في العام السابق، وذلك على الرغم من تباطؤ النمو الفصلي إلى 0.20% في الربع الرابع من 0.30% في الربع الثالث.