4 صفقات في سوق دبي بـ58.6 مليوناً.. و3 أسهم بالحد الأقصى بأبوظبي

تخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية 3.3 مليارات درهم، موزعة بواقع 1.93 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.4 مليار درهم في سوق دبي المالي بعد تنفيذ 4 صفقات كبيرة مباشرة بـ58.6 مليون درهم، وتم تداول 901.7 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 51.8 ألف صفقة، في حين قفزت 3 أسهم بالحد الأقصى في سوق أبوظبي، وهي: «دار التأمين، وإي سفن- أذونات، والبحيرة الوطنية للتأمين». وسجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.04 تريليونات درهم بختام تداولات أمس، موزعة بواقع 3.026 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و1.014 تريليون درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 6114.71 نقطة، منخفضاً بـ1.33%، بضغط عمليات بيع في بعض الأسهم القيادية.

وتصدر سهم «دبي للتأمين» ارتفاعات 17 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 6.25%، وصعدت أسهم ديوا 5.26%، وتيكوم 5.04%، وإمباور 3.5%، وسالك 1.97%، فيما انخفضت أسهم باركن 5%، وسلامة 4.99%، والإمارات دبي الوطني 4.94%، وإعمار للتطوير 4.9%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بقيمة إجمالية 32.4 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 17.5 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 1.85 درهم للسهم الواحد، كذلك، شهد السوق تنفيذ 3 صفقات مباشرة على سهم «أليك القابضة» بقيمة 26.2 مليون درهم، على 18.96 مليون سهم بسعر 1.38 درهم للسهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 177.7 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 573.12 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 395.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10044.85 نقطة، متراجعاً 2.02%.

وتصدر «أبوظبي التجاري» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 390.8 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً 338.85 مليون درهم، ثم «تو بوينت زيرو» بسيولة 136.5 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة عنان للاستثمار القابضة بقيمة 3.4 ملايين درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 2.58 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 1.32 درهم للسهم الواحد. وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم الفجيرة الوطني 9.13%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 5.5%، وإي آند 3.4%، في المقابل، تراجعت أسهم العربي المتحد 5%، والدار العقارية 4.97%، وبريسايت 4.94%، وأبوظبي الإسلامي 4.94%.

الأسواق العربية

شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع المؤشر السعودي «تاسي» 0.78%، والكويتي 1.3%، والقطري 1.04%، ومسقط 1.3%، فيما انخفضت بورصة البحرين 1.09%، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر 2.29%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.78% ليغلق عند 10776 نقطة، وبتداولات بلغت 5.2 مليارات ريال.

وتصدّر إم آي إس الشركات المرتفعة بنسبة 10% عند 164.60 ريالاً، وصعدت أسهم مصرف الراجحي، وبترو رابغ، والأبحاث والإعلام، والماجدية، ورتال، والمملكة، وسينومي ريتيل، ورعاية، ودله الصحية، بنسب تراوحت بين 2 و8%.

في المقابل، تراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 25.88 ريالاً، وانخفضت أسهم معادن، وجبل عمر، ومسار، وسبكيم، وأماك، وكاتريون، بنسب تراوح بين 1 و4%.

مصر

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات الخميس، فيما ربح رأس المال السوقي 37.029 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.213.547 تريليونات جنيه.

وزاد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بـ2.29% ليغلق عند مستوى 47516 نقطة، فيما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ1.9% ليغلق عند مستوى 57839 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 2.28% ليغلق عند مستوى 21000 نقطة.

وربح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بـ1.26% ليغلق عند مستوى 12245 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بـ1.21% ليغلق عند مستوى 17259 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.8% إلى 3629 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 11.4 مليون دينار. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 42 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و19 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.