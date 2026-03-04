الأسهم العالمية تلتقط أنفاسها بعد سقوط حر

التقطت مؤشرات الأسهم العالمية أنفاسها بعد سقوط حر منذ اندلاع التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد تقييم المستثمرين تقريراً يفيد ⁠بأن إيرانيين تواصلوا سراً مع الولايات المتحدة لإجراء محادثات تفضي لإنهاء الصراع، بينما رفعت تأكيدات الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب على استقرار أسواق النفط المعنويات أيضاً.

ففي «وول ستريت» فتحت ​المؤشرات الرئيسية على ارتفاع، وزاد مؤشر «ناسداك» بنسبة 1.41 %، وارتفع مؤشر «ستاندرد ⁠آند بورز 500» بنسبة 0.84 %، وزاد مؤشر «داو ​جونز» ‌الصناعي هامشياً بنسبة بلغت 0.62 %.

كذلك تحسن أداء الأسهم الأوروبية للأسباب ذاتها، حيث ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.37 %، وصعد مؤشر «داكس» بنسبة 1.74 %، وتقدم مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني بنسبة 0.80 %، وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.79 %.

وارتفعت أسهم قطاعي السفر والسلع الفاخرة، التي كانت في صدارة عمليات البيع، بأكثر من 1 % لكل منهما. ومنحت أسهم قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية أكبر دعم للمؤشر. وهوى سهم «فيستري» 22 % بعد أن أعلنت شركة البناء البريطانية أن رئيسها التنفيذي ورئيس مجلس إدارتها، جريج فيتزجيرالد، يعتزم الاستقالة، وأنه سيتم فصل الوظيفتين بعد ذلك.

ومن بين الأسهم الأخرى، تراجعت أسهم «أديداس» 6 % ​بعد إعلان نتائج شركة الملابس الرياضية العملاقة.

وبالنسبة للاقتصاد الكلي، من المقرر أن يصدر مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو لشهر فبراير في وقت لاحق.

وفي طوكيو، واصل مؤشر «نيكاي» الياباني التراجع ​للجلسة الثالثة على التوالي مسجلاً أدنى مستوى في شهر، ‌إذ باع ​المستثمرون الأصول عالية المخاطر وسط تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط. وتراجع مؤشر «نيكاي» بنسبة 3.61 % إلى 54245.54 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ السادس من فبراير، ليسجل أكبر انخفاض يومي خلال 11 شهراً.