2.3 مليار درهم سيولة الأسهم.. و«سالك» يستحوذ على 58.6 % من سيولة دبي

سجلت سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو 2.3 مليار درهم، وهي أول جلسة بعد استئناف التداول، موزعة بواقع 1.37 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و896.3 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 661.7 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 33.85 ألف صفقة.

وبلغت رسملة الأسهم نحو 4.09 تريليونات درهم، موزعة بواقع 3.063 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و1.028 تريليون درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

استحوذ سهم «سالك» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بقيمة 525.13 مليون درهم، تعادل 58.6% من سيولة السوق الإجمالية، البالغة 896.3 مليون درهم، مغلقاً عند 6.08 دراهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 6197.19 نقطة، منخفضاً بـ4.71%، وارتفع سهم «الإسمنت الوطنية» بنسبة 2.38%، في حين استقر سهما الوطنية الدولية القابضة، وسكون تكافل عند 1.56 درهم و1.5 درهم على التوالي.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 45 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 698.3 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 653.3 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10251.58 نقطة، منخفضاً 1.94%.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 174.34 مليون درهم، تلاه «إي آند» جاذباً 167.3 مليون درهم، ثم «أدنوك للحفر» بسيولة 78.24 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على أسهم شركة عنان للاستثمار القابضة بقيمة 258.4 مليون درهم، إذ تم تنفيذ صفقتين على 187.24 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 1.38 درهم للسهم الواحد.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم دار التأمين 14.65% بالحد الأقصى، وزاد العربي المتحد 12.7%، وفيرتيغلوب 2.6%، والتجاري الدولي 1.2%.

في المقابل، تراجعت أسهم الدار العقارية 5%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 5%، وأدنوك للتوزيع 5%، وألف للتعليم 5%، وذلك بعد إعلان سوقَي أبوظبي ودبي الماليين عن تطبيق الحد الأدنى للتغيير السعري بنسبة 5%.

الأسواق العربية

وشهدت مؤشرات البورصات العربية تبايناً في الأداء، إذ ارتفع المؤشر السعودي «تاسي» 1.2%، والقطري 0.75%، ومسقط 0.39%، في حين تراجعت بورصتا الكويت 0.55%، والبحرين 1.3%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.59%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.2% ليغلق عند 10693 نقطة، وبتداولات بلغت 6.6 مليارات ريال.

وتصدرت أسهم اللجين، والأبحاث والإعلام، والطباعة التغليف، وأنابيب، الشركات المرتفعة بنسبة 10%، وارتفعت أسهم مصرف الراجحي، والأهلي، وجبل عمر، وإسمنت ينبع، وأكوا، وعطاء، وأفالون فارما، والواحة، وفقيه الطبية، بنسب تراوحت بين 1 و6%.

في المقابل، تراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 2% عند 26.10 ريالاً.

مصر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأربعاء، في حين ربح رأس المال السوقي 9.296 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.176.518 تريليونات جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيس لبورصة مصر (إيجي إكس 30) بـ0.59% ليغلق عند مستوى 46452 نقطة، في حين هبط مؤشر (إيجي إكس 30 محدد الأوزان) بـ0.2% ليغلق عند مستوى 56761 نقطة، في حين تراجع مؤشر (إيجي إكس 30 للعائد الكلي) 0.61% ليغلق عند مستوى 21117 نقطة.

وربح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70 متساوي الأوزان) بـ1.02% ليغلق عند مستوى 12092 نقطة، في حين ارتفع مؤشر (إيجي إكس 100 متساوي الأوزان) بـ0.66% ليغلق عند مستوى 17052 نقطة.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.79%، إلى 3600 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 8 ملايين دينار.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 34 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و25 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.