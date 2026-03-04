صعود الأسهم الأوروبية بدعم قطاعات التكنولوجيا ‌والرعاية الصحية

ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء ​مع تروّي المستثمرين بعد انهيار الأسهم العالمية الذي دفع ‌المؤشر ​القياسي إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط واستمراره لفترة طويلة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 % إلى 607.62 نقطة بحلول الساعة ⁠0810 بتوقيت جرينتش. وانخفض المؤشر بنحو 5% منذ أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الجمعة.

وارتفعت أسهم قطاعي السفر والسلع ‌الفاخرة، التي كانت في صدارة عمليات البيع، بأكثر من 1% لكل منهما. ومنحت أسهم قطاعي التكنولوجيا ‌والرعاية الصحية أكبر دعم للمؤشر.

وهوى سهم فيستري 22 % بعد أن أعلنت شركة البناء البريطانية أن ‌رئيسها التنفيذي ورئيس مجلس ‌إدارتها، جريج فيتزجيرالد، يعتزم الاستقالة وأنه سيتم فصل الوظيفتين بعد ذلك.

وواصلت ​القوات الإسرائيلية والأمريكية ‌قصف أهداف ​في أنحاء إيران منذ يوم ⁠السبت، مما دفع طهران إلى الرد بشن ضربات على حلفاء للولايات المتحدة في منطقة الخليج، والتي استهدفت ​منشآت ⁠متباينة من مصافي ⁠النفط حتى السفارات الأمريكية.

وارتفع خام برنت اثنين بالمئة تقريبا، لكن الأسعار تراجعت عن ذروتها بعد أن ⁠أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضمان تأميني للشحن في منطقة الخليج وقال إن البحرية الأمريكية يمكن أن ترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

وانخفض مؤشر قطاع النفط للجلسة الثانية على التوالي، متراجعا ‌0.6 % .

ومن بين الأسهم الأخرى، تراجعت أسهم أديداس 6% ​بعد إعلان نتائج شركة الملابس الرياضية العملاقة.