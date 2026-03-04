نيكاي يسجل أكبر انخفاض يومي خلال 11 شهراً

واصل المؤشر نيكاي الياباني الأربعاء التراجع ​للجلسة الثالثة على التوالي مسجلا أدنى مستوى في شهر، ‌إذ باع ​المستثمرون الأصول عالية المخاطر وسط تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط.

وتراجع المؤشر نيكاي 3.61 % إلى 54245.54 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ السادس من شباط، ليسجل أكبر انخفاض يومي خلال 11 شهرا. وتخلى المؤشر عن جميع ⁠المكاسب التي حققها منذ فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الساحق في الانتخابات العامة التي جرت في الثامن من فبراير شباط.وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3.67 % إلى 3633.67 ‌نقطة.

وسجلت أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالرقائق الإلكترونية أكبر ‌الخسائر على المؤشر نيكاي، إذ انخفض سهم أدفانتست وسهم طوكيو إلكترون بأكثر من ​4% لكل منهما. وهبط سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 7.16 % .

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات البالغ عددها 33 مؤشرا، وسجل مؤشر مصافي النفط أكبر الخسائر منخفضا ​7.16 %.

وارتفع المؤشران إلى مستويات قياسية الشهر الماضي، بعدما توقع المستثمرون أن إجراءات التحفيز التي تتبناها تاكايتشي ستغذي نمو أرباح الشركات. وساهم ‌الطلب على المواد اللازمة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في ‌موجة الصعود السريع قبل أن يبدأ الانحسار.

وقال هيرويوكي أوينو ‌كبير خبراء الاقتصاد في ‌سوميتومو ميتسوي تراست لإدارة الأصول "المستثمرون الذين اشتروا الأسهم اليابانية بعد فوز تاكايتشي الساحق في ​الانتخابات بدأوا البيع ‌في الجلسات الأخيرة".

وارتفع المؤشر ​نيكاي لقياس التقلبات الأربعاء ⁠إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2024، في إشارة إلى تزايد الطلب على أدوات التحوّط من الهبوط في البورصات.

وأدى الهبوط ​الحاد في ⁠أسهم كوريا ⁠الجنوبية إلى تفعيل آلية وقف التداول، أذ انخفض المؤشر كوسبي بأكثر من 11 % ، مسجلا خسائر بلغت 17 % في يومين.

وقصفت ⁠القوات الإسرائيلية والأمريكية أهدافا في أنحاء إيران، مما دفع طهران إلى الرد بضربات في منطقة الخليج مع امتداد الحرب إلى لبنان، مما أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية وارتفاع أسعار النفط.