الأسواق المحلية تستأنف التداول اليوم

أعلنت هيئة ‌سوق المال في الإمارات أن سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية سوف يستأنفان أنشطة التداول والتسوية اعتباراً من اليوم، بعد توقف مؤقت للأنشطة في أسواق المال المحلية. وأوضحت الهيئة، في بيان، أن استئناف التداول يأتي تنفيذاً للمهام الرقابية والتنظيمية الموكلة إليها، ووفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، وبالتنسيق المستمر بين الهيئة والسوقين لضمان انتظام سير العمليات المالية بكل شفافية وانضباط.

كذلك أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة المستقلة المنظمة للأنشطة المصرفية والخدمات المالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، عن إعادة افتتاح «ناسداك دبي» اعتباراً من اليوم.