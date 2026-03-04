3 أسواق عربية تتزين بـ«الأخضر» وسط تباين الأداء

ارتفعت بورصات السعودية والكويت والأردن، في ختام تداولات أمس، في حين غلب تباين الأداء على الأسواق العربية.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات قد أعلنت إغلاق سوقي أبوظبي ودبي، الاثنين والثلاثاء، استناداً إلى دورها الإشرافي والتنظيمي على الأسواق المالية.

السعودية

ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.73% ليغلق عند 10566 نقطة، بقيادة سهم أرامكو السعودية الذي صعد بـ2% ليغلق عند 26.72 ريالاً، مسجلاً أعلى مستوى في عام، ليسجل السوق سيولة بـ5.7 مليارات ريال. وجاء الارتفاع بالتزامن مع صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث ارتفع خام برنت بنحو 8% ليتجاوز 84 دولاراً للبرميل.

وصعد سهما ينساب والغاز بنسبة 10% لكل منهما، وارتفعت أسهم سابك، وسابك للمغذيات، السعودية للطاقة، والتعمير، الصناعات الكهربائية، بنسب تراوحت بين 2 و5%.

الكويت

ارتفع مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت بنسبة 0.93%، وزاد المؤشر العام بـ0.88%، وصعد المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 1.60%.

وسجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 53.95 مليون دينار، وزعت على 163.19 مليون سهم، بتنفيذ 15.42 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة ارتفاع 8 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ2.90%، بينما تراجع 4 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بـ1.76%، واستقر قطاع الرعاية الصحية.

وبالنسبة للأسهم، فقد ارتفع سعر 85 سهماً على رأسها «كامكو» بـ12.94%، بينما تراجع سعر 36 سهماً في مقدمتها «التمدين الاستثمارية» بواقع 9.69%، واستقر سعر 10 أسهم.

وجاء سهم «جي إف إتش» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 26.92 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم «بيتك» بقيمة 9.89 ملايين دينار.

قطر

وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.67% ليصل إلى النقطة 10509.82، خاسراً 71.21 نقطة.

وتراجع 4 قطاعات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بـ1.51%، بينما ارتفع 3 قطاعات في مقدمتها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ1.28%.

وانخفضت السيولة إلى 499.90 مليون ريال، مقابل 757.14 مليون ريال، الاثنين، وانخفضت أحجام التداول عند 168.08 مليون سهم، مقارنة بـ247.84 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 28.76 ألف صفقة، مقابل 56.02 ألف صفقة بالأمس.

وتصدر سهم السينما تراجعات الأسهم البالغة 31 سهماً بـ9.90%، بينما تصدر سهم السلام الارتفاعات البالغة 22 سهماً بـ6.95%. وجاء «إزدان القابضة» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 19.32 مليون سهم، وتصدر سهم «كيو إن بي» السيولة بقيمة 75.85 مليون ريال.

مسقط

وسجل مؤشر بورصة مسقط انخفاضاً بنسبة 1.54%، وأغلق عند حاجز 7256.04 نقطة، وبلغت قيمة التداول 44.652 مليون ريال عماني منخفضاً بنسبة 28.4% عن آخر جلسة تداول المغلقة عند 62.351 مليون ريال عماني، وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.783% وبلغت ما يقارب 36.02 مليار ريال عماني.

وبلغ عدد الشركات المتداولة خلال الجلسة 67 شركة ارتفعت خلالها أسهم 11 شركة وانخفضت أسهم 41 شركة، بينما استقرت أسهم باقي الشركات البالغ عددها 15 شركة على القيمة نفسها.

وانخفضت جميع المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث انخفض مؤشر القطاع الصناعة بنسبة 1.35%، والمؤشر القطاع المالي بنسبة 0.63%، ومؤشر القطاع الخدمات بنسبة 1.36%، ومؤشر الشرعي بنسبة 0.59%.

وكانت أسهم المها للسيراميك أكثر الأوراق المالية ارتفاعاً خلال الجلسة بنسبة بلغت 9.41%، وأغلق سهمها عند 279 بيسة، وبركاء للمياه والطاقة بنسبة 8.86%، وأغلق سهمها عند 172 بيسة، والبنك الأهلي بنسبة 6.25%، وأغلق سهمها عند 204 بيسة، والمطاحن العمانية بنسبة 1.96% وأغلق سهمها عند 520 بيسة، الأنوار لبلاط السيراميك بنسبة 1.49% وأغلق سهمها عند 204 بيسة.

وتراجع الجزيرة للمنتجات الحديدية بنسبة 9.44%، تلتها أسهم شل العمانية للتسويق بنسبة 8.97%، وأسهم المدينة للاستثمار القابضة بنسبة 7.50%، فولتامب للطاقة بنسبة 4.81%. واستحوذت أوكيو للاستكشاف والإنتاج على قيمة التداول بنسبة 21.60% مسجلاً قيمة تداول بلغت 9.6 ملايين ريال عماني، تلته أسهم بنك صحار الدولي بنسبة 20.49% مسجلة قيمة تداول بلغت 9.1 ملايين ريال عماني.

البحرين

وتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 0.26%، إلى مستوى 2031 نقطة، وسط تعاملات بحجم 229.69 ألف سهم بقيمة 88.86 ألف دينار، توزعت على 56 صفقة.

وتصدر الأسهم الأكثر انخفاضاً سهم جي إف إتش المالية بـ1.75%، تلاه سهم ألمنيوم البحرين بـ0.47%.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً سهم بنك السلام بتداول 100.62 ألف سهم بسعر 0.235 دينار للسهم، تلاه سهم ألمنيوم البحرين بتداول 31.18 ألف سهم بسعر 1.06 دينار للسهم.

مصر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس، فيما خسر رأس المال السوقي 9.381 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.167.222 تريليونات جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بـ2.03% ليغلق عند مستوى 46725 نقطة، فيما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 1.63% ليغلق عند مستوى 56877 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 2.04% ليغلق عند مستوى 21242 نقطة.

وربح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.2% ليغلق عند مستوى 11971 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بـ0.17% ليغلق عند مستوى 16940 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط سيولة قوية. وصعد مؤشر الأسهم بنسبة 0.54% إلى 3572 نقطة، وبلغ حجم التداول الإجمالي 9.2 ملايين دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.5 ملايين سهم، نفذت من خلال 2651 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 87 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 36 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و22 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.