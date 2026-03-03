انخفاض الأسهم اليابانية 3% بضغط نزول شركات السيارات والطيران

تراجعت الأسهم اليابانية بأكثر من 3% خلال تعاملات الثلاثاء مع هبوط جميع المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو بقيادة قطاع النفط والفحم، في ظل استمرار قلق المستثمرين على خلفية تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وأغلق مؤشر "نيكاي" الجلسة منخفضًا بنسبة 3.06% عند 56279 نقطة، في أكبر وتيرة انخفاض له منذ نوفمبر 2025، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا "توبكس" بحوالي 3.24% حتى وصل إلى 3772 نقطة، وذلك مع انخفاض سهم "تويوتا موتور" – التي تتصدر صناعة السيارات العالمية من حيث المبيعات - بنسبة 6.14%، مسجلاً أكبر وتيرة تراجع له منذ سبتمبر 2024، وهبوط سهم أكبر شركات الطيران اليابانية "إيه إن إيه هولدينجز" 3.3%، وتراجع سهم شركة التكرير الكبرى "إينيوس هولدينجز" 6.3%.

في المقابل، استقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية عند 157.34 ينا، في تمام الساعة 10:25 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.