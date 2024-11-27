رسوم ترامب المتوقعة تضغط على الأسهم الأوروبية

هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي خلال تداولات الأربعاء بضغط من أسهم شركات السيارات وسط استمرار القلق حيال تعهدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية، بينما تسبب هبوط حاد في أسهم البنوك الفرنسية في الضغط على المؤشر الفرنسي.



ونزل المؤشر ستوكس 0.20 بالمئة خلال التداولات، كما تراجع داكس الألماني 0.21% وكاك الفرنسي 0.90% وفوتسي الإيطالي 0.60%، فيما ارتفع فايننشال تايمز البريطاني 0.14%.



واستمر قلق المستثمرين حيال الأهداف المحتملة المقبلة للتعريفات الجمركية بعد أن أعلن ترامب تعهدات بفرض تعريفات كبيرة على أكبر شركاء بلاده التجاريين ومن بينهم المكسيك والصين.



وفي أعقاب ذلك، هبطت أسهم شركات السيارات الأوروبية لليوم الثاني وجاءت من بين أسوأ القطاعات أداء إذ أن هناك مخاوف من أن التعريفات الجمركية التي يعتزم ترامب فرضها على الواردات المكسيكية ستضر بشركات السيارات في أوروبا.



وهبط سهما بنكي سوستيه جنرال وبي.إن.بي باريبا بنحو اثنين بالمئة. وارتفعت علاوة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بأدوات الدين الفرنسية لأعلى مستوى منذ 2012 وهو مؤشر على قلق المستثمرين من مصير الحكومة الجديدة وميزانيتها التقشفية.



وهبط المؤشر كاك 40 الفرنسي واحدا بالمئة.



كما يترقب المستثمرون بيانات تضخم أمريكية من المقرر صدورها في وقت لاحق بعد يوم من إظهار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في نوفمبر تشرين الثاني أن المسؤولين اتفقوا على تجنب تقديم مؤشرات أكثر من اللازم على مسار السياسة النقدية بالنظر إلى الغموض الذي يكتنف المشهد الاقتصادي.

وهوى سهم جريفولز سبعة بالمئة بعد أن قال تقرير إن صندوق بروكفيلد الكندي للاستثمار يفكر في إلغاء خطة للاستحواذ على شركة الأدوية الإسبانية.