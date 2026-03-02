الأحمر يصبغ مؤشرات الأسواق العالمية

اصطبغت مؤشرات الأسواق العالمية باللون الأحمر، في ⁠وقت يتأهب فيه المستثمرون لصراع طويل في الشرق الأوسط نتج عنه تعطيل ‌طرق التجارة العالمية وإعادة ‌إشعال ضغوط ‌التضخم. إلا أن مؤشر ‌«داو جونز» الصناعي نجح في تصحيح مساره إذ ارتفع مؤشره بنسبة 0.24%، فيما تراجع مؤشر «⁠ستاندرد آند بوز 500» بنسبة 0.11%، ونزل مؤشر «‌ناسداك» المجمع بنسبة 0.19%.

كذلك انخفضت الأسهم الأوروبية مع ​عدم ظهور أي بوادر على التهدئة في ‌الصراع ​العسكري بالشرق الأوسط، في حين قفزت أسهم قطاعي الطاقة والدفاع. وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.65%، وانخفض مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 2.42%، وهبط مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 1.20%، ونزل مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 2.17%.

وقفزت أسهم شركات الطاقة الكبرى «شل» و«بي.بي» و«توتال إنرجيز» بأكثر من 5% لكل منها، مستفيدة من صعود النفط بنحو 9% بعد تعطل الشحن في مضيق هرمز ‌الحيوي. ‌وصعد مؤشر الطاقة 3.5%.

وسجلت أسهم قطاع السفر والترفيه، التي تشمل شركات الطيران والفنادق، أكبر انخفاض، إذ تراجعت 4.4% مع انخفاض سهم «لوفتهانزا» 11% بعد أن مددت شركة الطيران الألمانية تعليق رحلاتها بسبب الوضع في الشرق الأوسط. وتراجع مؤشر البنوك 3.6% بينما خسر مؤشر شركات التأمين نحو 2 %. على ‌الجانب الآخر، ارتفعت أسهم شركات الدفاع مثل «بي.إيه.إي سيستمز» و«راينميتال» و«ساب» ​«وليوناردو» بنسب تتراوح بين 5 % و8 %. وزاد مؤشر شركات الدفاع 0.4 % مع تصاعد الصراع الذي عزز التوقعات بزيادة الإنفاق الدفاعي الأمريكي.

وفي طوكيو، انخفضت الأسهم اليابانية وارتفعت السندات الحكومية في وقت لا يتوقع فيه المستثمرون نهاية ‌قريبة للضربات العسكرية ​الأمريكية والإسرائيلية على إيران. وتراجع مؤشر «نيكاي» 1.3 % ليغلق عند 58057.24 نقطة مسجلاً بذلك أكبر هبوط في خمسة أسابيع. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1 %.

وسجل الين انخفاضاً بنسبة 0.6 % إلى 156.95 للدولار. وهبطت العوائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار ⁠خمس نقاط أساس إلى 2.06 %. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع الأسعار.