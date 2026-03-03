الحذر يسيطر على أداء أغلب الأسواق العربية

سيطر الحذر على أداء معظم الأسواق العربية، أمس، في حين ارتفعت بورصتا السعودية ومسقط.

وأعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات إغلاق سوقي أبوظبي ودبي، الاثنين والثلاثاء، استناداً إلى دورها الإشرافي والتنظيمي على الأسواق المالية.

السعودية

وارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.13% ليغلق عند 10489 نقطة، وبتداولات بلغت 7.2 مليارات ريال.

وصعدت أسهم أرامكو، وأكوا، ومعادن، وسابك للمغذيات، وبي اس اف، وكهرباء السعودية، والبحري، وصناعات كهربائية، بنسب تراوحت بين 1 و5%.

في المقابل تراجعت أسهم مصرف الراجحي، وسينومي سنترز، وسهل، ومجموعة إم بي سي، ورتال، وطيران ناس، الخليج للتدريب، وأفالون فارما، بنسب تراوحت بين 1 و6%.

الكويت

وقررت هيئة أسواق المال في الكويت استئناف التداول في بورصة الكويت اعتباراً من الاثنين وفقاً لمواعيد التداول الرسمية المعتمدة، بعد وقف التداول أول من أمس.

وانخفض مؤشر بورصة الكويت بنسبة 1.91%، ليبلغ مستوى 8408.29 نقطة.

وسجلت جلسة التعاملات تداول 280.2 مليون سهم، عبر تنفيذ 29319 صفقة نقدية، بقيمة 111.2 مليون دينار كويتي.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي 155.11 نقطة، أي بنسبة 1.96 في المئة، ليبلغ مستوى 7764.39 نقطة، عقب تداول 66.11 مليون سهم عبر إبرام 6493 صفقة نقدية بقيمة 7.8 ملايين دينار.

كما خسر مؤشر السوق الأول 174.41 نقطة، بنسبة 1.90 في المئة، ليبلغ مستوى 8981.36 نقطة، من خلال تداول 214.11 مليون سهم، عبر تنفيذ 22826 صفقة نقدية بقيمة 103.4 ملايين دينار.

بدوره فقد مؤشر (رئيسي 50) حوالي 364.90 نقطة، أي بنسبة 4.37 في المئة، ليبلغ مستوى 7986.02 نقطة، من خلال تداول 61.5 مليون سهم، عبر إبرام 5608 صفقات نقدية، بقيمة 6.7 ملايين ديناً.

قطر

وأغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته منخفضاً بواقع 474.15 نقطة، أي بنسبة 4.29%، ليصل إلى مستوى 10581.03 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 247 مليوناً و772 ألفاً و302 أسهم، بقيمة 756 مليوناً و818 ألفاً و138.468 ريالاً، عبر تنفيذ 55976 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم شركة واحدة، فيما انخفضت أسهم 52 شركة أخرى.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 629 ملياراً و519 مليوناً و254 ألفاً و245.292 ريالاً، مقابل 658 ملياراً و181 مليوناً و986 ألفاً و439.930 ريالاً، في الجلسة السابقة.

مسقط

وأغلق مؤشر بورصة مسقط «30» تداولاته مرتفعاً بحوالي 80.8 نقطة، أي بنسبة 1.11%، ليبلغ مستوى 7369.34 نقطة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 7288.56 نقطة.

وبلغت قيمة التداول خلال الجلسة 62 مليوناً و351 ألفاً و409 ريالات عمانية، مرتفعة بنسبة 38.1%، مقارنة بآخر جلسة تداول التي بلغت 45 مليوناً و140 ألفاً و153 ريالاً.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط، إلى ارتفاع القيمة السوقية بنسبة 0.602% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 36.30 مليار ريال.

البحرين

وأقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 2037.01 بانخفاض 0.16% وقدره 3.31 نقاط عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 1006.00 بارتفاع وقدره 2.74 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 513 ألفاً و941 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 163 ألفاً و461 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 46 صفقة.

وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 55.43% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

مصر

وتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 2.144 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.176.603 تريليونات جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة مصر (إيجي إكس 30) بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 47692 نقطة، فيما هبط مؤشر (إيجي إكس 30 محدد الأوزان) بـ0.39% ليغلق عند مستوى 57822 نقطة، بينما تراجع مؤشر (إيجي إكس 30 للعائد الكلي) 0.64% ليغلق عند مستوى 21680 نقطة.

وربح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70 متساوي الأوزان) بـ0.32% ليغلق عند مستوى 11946 نقطة، بينما ارتفع مؤشر (إيجي إكس 100 متساوي الأوزان) 0.44% ليغلق عند مستوى 16911 نقطة.

الأردن

انخفضت البورصة الأردنية بنسبة 0.14% إلى 3553 نقطة، وبلغ حجم التداول الإجمالي 8.2 ملايين دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.2 ملايين سهم، نفذت من خلال 2468 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 87 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 29 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و38 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.