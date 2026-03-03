الدولار يرتفع بفعل المخاطر الجيوسياسية

ارتفع الدولار بشكل ملحوظ، أمس، مع إقبال المستثمرين على الشراء، إثر التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

وقال المحلل في شركة «تيكميل» باتريك مونلي: «إن الصراع المستمر أدى إلى زعزعة ثقة المستثمرين في جميع أنحاء العالم، وإلى سحب جماعي للاستثمارات عالية المخاطر، ما رفع قيمة الأصول الآمنة كالذهب والدولار».

وبعد أن قفز الدولار بأكثر من 1% مقابل الجنيه الاسترليني، ارتفع بنسبة 0.99% مقابل العملة البريطانية، ليسجل 1.3350 دولار. كما ارتفع الدولار بنسبة 0.75% مقابل اليورو، ليصل إلى 1.1724 دولار لليورو الواحد. وتركز الأسواق حالياً على قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في مارس، حيث تسود توقعات قوية باستمرار تثبيت الأسعار، مع توقعات بأن يُبقي صانعو السياسة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير، في حين يقيّمون تقدم التضخم واستقرار سوق العمل.

ومن المتوقع أن يبقى معدل البطالة عند 4.3%، ما يعزز الرواية المتعلقة بسوق عمل يبرد تدريجياً دون تدهور، وهو تمييز رئيس لصناع السياسة الذين يسعون لتحقيق هبوط سلس في الاقتصاد.

وأكدت بيانات تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة استمرار نمو الوظائف واستقرار نمو الأجور، فسوف يدعم ذلك الاستمرار في تثبيت الفائدة خلال مارس.

ومع خلفية قوية لسوق العمل، إلى جانب استمرار التضخم فوق الهدف البالغ 2%، لن يشعر الفيدرالي بضغط كبير للتوجه نحو خفض الفائدة، ما يتيح له الحفاظ على سياسة مقيدة مع متابعة المزيد من مؤشرات خفض التضخم.

مع ذلك، قد يتغير الاتجاه سريعاً إذا جاءت البيانات مخيبة للآمال. فارتفاع معدل البطالة فوق 4.3% أو تباطؤ ملموس في الأجور الشهرية قد يشير إلى ضعف أسرع من المتوقع في سوق العمل. وحتى إذا انتهى مارس بالتثبيت، فستبدأ الأسواق على الأرجح في تسعير احتمالية كبرى للتيسير في الربع الثاني من العام.

ويظل تثبيت الفائدة في مارس النتيجة الأكثر احتمالاً، مع تسعير الأسواق لاحتمالية ضئيلة للتغيير.