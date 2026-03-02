«جي بي مورجان»: فرصة لشراء أسهم شركات النفط الأوروبية مع تصاعد التوترات



يرى بنك «جي بي مورجان» فرصة للمستثمرين لشراء أسهم شركات النفط والغاز الأوروبية، مع تصاعد الرهانات على بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة على إثر تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وذكر محللو المصرف الأمريكي في مذكرة نقلتها ، أن المستثمرين يركزون حالياً على مخاطر انقطاع التدفقات عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

ويرى البنك أن أسهم شركات النفط الأوروبية الكبرى، التي تحركت أخيراً بالتوازي مع أسعار الخام، ما زالت تتداول عند تقييمات جيدة وليست مرتفعة بشكل مبالغ فيه، في وقت يُتوقع أن تبقى التطورات الجيوسياسية العامل الحاسم في أدائها على المدى القصير.

ويقدّر محللو البنك أن كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر برميل النفط ترفع التدفق النقدي الحر لشركات الطاقة الأوروبية الكبرى بنحو نقطتين مئويتين، ما يعني عائداً يقارب 15% إذا وصل سعر خام برنت إلى 100 دولار.