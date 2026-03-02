Al Bayan
المبوب
أعمال

الأسهم الأوروبية حمراء وتسجل أدنى مستوياتها في أسبوعين

وكالات

تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الاثنين، متأثرة بتوتر الأوضاع والصراع العسكري في الشرق الأوسط.

وهبط «ستوكس يوروب 600» بنسبة 1.7 % عند 623 نقطة، في تمام الساعة 11:13 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وهو أدنى مستوى للمؤشر الأوروبي منذ منتصف فبراير.

وانخفض «كاك 40» الفرنسي بأكثر من 2 % عند 8404 نقاط، فيما خسر «داكس» الألماني بنسبة 2.25 % ليتداول عند 24717 نقطة، وتراجع «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.75 % عند 10828 نقطة.

وتراجعت أسهم قطاع السفر والترفيه، التي تشمل شركات الطيران والفنادق، بنسبة 4.4 %، مسجلةً أكبر انخفاض، حيث انخفض سهم «لوفتهانزا» بنسبة 11 % بعد أن مددت شركة الطيران الألمانية تعليق رحلاتها بسبب الوضع في الشرق الأوسط.

بينما ارتفع مؤشر الطاقة بنسبة 3.5 %، بدعم من زيادة أسهم شركات الطاقة الكبرى مثل «شل» و«بي بي» و«توتال إنرجيز» بنسبة تجاوزت 5 % لكل منها، وجاء هذا الارتفاع موازياً لقفزة في أسعار النفط بنسبة بلغت 13 %، عقب اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي.