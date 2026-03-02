الأسهم الأوروبية حمراء وتسجل أدنى مستوياتها في أسبوعين

تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الاثنين، متأثرة بتوتر الأوضاع والصراع العسكري في الشرق الأوسط.

وهبط «ستوكس يوروب 600» بنسبة 1.7 % عند 623 نقطة، في تمام الساعة 11:13 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وهو أدنى مستوى للمؤشر الأوروبي منذ منتصف فبراير.

وانخفض «كاك 40» الفرنسي بأكثر من 2 % عند 8404 نقاط، فيما خسر «داكس» الألماني بنسبة 2.25 % ليتداول عند 24717 نقطة، وتراجع «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.75 % عند 10828 نقطة.

وتراجعت أسهم قطاع السفر والترفيه، التي تشمل شركات الطيران والفنادق، بنسبة 4.4 %، مسجلةً أكبر انخفاض، حيث انخفض سهم «لوفتهانزا» بنسبة 11 % بعد أن مددت شركة الطيران الألمانية تعليق رحلاتها بسبب الوضع في الشرق الأوسط.

بينما ارتفع مؤشر الطاقة بنسبة 3.5 %، بدعم من زيادة أسهم شركات الطاقة الكبرى مثل «شل» و«بي بي» و«توتال إنرجيز» بنسبة تجاوزت 5 % لكل منها، وجاء هذا الارتفاع موازياً لقفزة في أسعار النفط بنسبة بلغت 13 %، عقب اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي.