تراجع المؤشرات اليابانية بضغط نزول أسهم شركات الطيران

قلصت الأسهم اليابانية خسائرها عند نهاية أولى جلسات الأسبوع، وأغلقت منخفضة بأكثر من 1% بضغط من البنوك وشركات الإلكترونيات والأدوية، في ظل الصراع في الشرق الأوسط الذي أثار حالة من الحذر في كافة القطاعات.

وأغلق مؤشر "نيكاي" الجلسة منخفضًا 1.35% عند 58057 نقطة، عقب تراجعه خلال التداولات بأكثر من 2.5%، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا "توبكس" 1.02% ليصل إلى 3898 نقطة.

وتراجعت أسهم شركات الطيران اليابانية بصورة حادة، إذ هبط سهم كل من "الخطوط الجوية اليابانية" بنسبة 5.89%، و"إيه إن إيه هولدينجز" 5.35%.

بينما ارتفعت أسهم شركات الدفاع، إذ صعد سهم كل من "ميتسوبيشي هيفي إندستريز" 3.61%، و"آي إتش آي كورب" بنسبة 2.97%.

ويرى "نوبوهيكو كوراموتشي" نائب رئيس معهد "باراسول" للأبحاث أن اعتماد اليابان الكبير على النفط الخام من الشرق الأوسط، من المرجح أن يؤثر سلبًا على معنويات المستثمرين، مع تفاقم الأزمة الإيرانية، موضحًا - حسبما نقلت "بلومبرغ" - أن القطاعات الحساسة لأسعار النفط مثل قطاع النقل ستكون الأكثر تضررًا.

وارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.57% إلى 159.94 ينا، في تمام الساعة 10:25 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.