بورصة الكويت: تعليق التداول كإجراء احترازي حتى إشعار آخر

أعلنت بورصة الكويت تعليق التداول كإجراء احترازي لمصلحة السوق والمتعاملين، حتى إشعار آخر.

و‏قال رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، بدر ناصر الخرافي، إن أمن الكويت وسلامة المواطنين والمقيمين على أرضها هي الأولوية القصوى التي تتقدم على كافة الاعتبارات. وإن قرار تعليق التداول ابتداء من يوم الأحد هو إجراء احترازي ومسؤول، اتُخذ بالتنسيق الكامل مع هيئة أسواق المال والجهات المعنية بالدولة، لضمان حماية مصالح المستثمرين وترسيخ مبدأ عدالة السوق في ظل هذه الظروف الاستثنائية

واضاف الخرافي في بيان: نود طمأنة المجتمع الاستثماري المحلي والدولي بأن المنظومة التقنية والتشغيلية لبورصة الكويت تتمتع بأعلى درجات المرونة والتحصين، ولم تتأثر بالأحداث الجارية. إن خطط استمرارية الأعمال لدينا تعمل بكفاءة تامة لحماية البيانات والأصول المالية، مما يعكس نضج البنية التحتية لسوق المال الكويتي وقدرته على إدارة الأزمات بمهنية عالية .

‏ويختتم الخرافي قائلا: نحن على جاهزية تامة لاستئناف العمليات التشغيلية فور صدور التوجيهات الرسمية، مؤكدين التزامنا بمواصلة دورنا كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.