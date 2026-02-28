87 مليار درهم مكاسب سوق دبي في شهرين بنمو 7.55%

تصدر مؤشرا بورصة مسقط وسوق دبي مكاسب الأسواق الخليجية منذ بداية عام 2026، ونجح سوق دبي المالي في تحقيق أداء قوي خلال شهرين من 2025، ليأتي ضمن الأفضل على مستوى البورصات الخليجية.

وأظهر رصد «البيان» صعود مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 7.55% منذ بداية 2026، ليقفز من 6047.09 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي، وصولاً إلى 6503.5 نقاط في آخر جلسات فبراير، ليربح رأسماله السوقي 87 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 992.1 مليار درهم في آخر جلسات ديسمبر 2025 وصولاً إلى 1.079 تريليون درهم بنهاية جلسات فبراير 2026.

ومنذ بداية 2026، ارتفعت بورصة مسقط 25.4% وسوق أبوظبي 4.61% وقطر 2.7% والسعودية 1.52% مقابل تراجع بورصتي الكويت 3.6%، والبحرين 0.28%.

وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 3.2 مليارات درهم خلال شهرين، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 16.12 مليار درهم مقابل مبيعات 12.94 مليار درهم.

وتصدر سهم «سلامة» ارتفاعات أسهم سوق دبي منذ بداية العام الجاري ليقفز 57.6%، وارتفعت أسهم سكون للتأمين 38.9%، إعمار للتطوير 27.7%، ودبي للمرطبات 26.65%، والرمز كوربوريشن 24.6%، ومصرف عجمان 19.55%.

ومنذ بداية 2026، استحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بنحو 11.25 مليار درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 4.1 مليارات درهم. وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 4.61% إلى 10453.88 نقطة منذ بداية العام الجاري.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم عنان للاستثمار 265.08%، ودار التأمين 250.44%، وإي سفن- أذونات 50.77%، وعمان والإمارات للاستثمار 38.3%، والشارقة للأسمنت 36.3%.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة في شهر يناير جاوزت 94.4 مليار درهم منها 58.65 مليار درهم في سوق أبوظبي، و35.77 مليار درهم في سوق دبي، بعد التداول على 25.1 مليار سهم، عبر 1.6 مليون صفقة.

وعلى المستوى الشهري، ارتفع مؤشر سوق دبي 1.06% إلى 6503.5 نقاط، ليربح السوق نحو 17 مليار درهم في فبراير، فيما صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.67% إلى 10453.88 نقطة.