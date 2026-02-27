بيانات التضخم تضغط على «وول ستريت».. ومستوى قياسي لمؤشر «ستوكس» الأوروبي

تراجعت المؤشرات الأمريكية، الجمعة، بعدما أظهرت بيانات أن تضخم أسعار المنتجين ارتفع على أساس شهري بأعلى من التوقعات، ما أثار مخاوف استمرار التضخم فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفضت الأسهم في ‌بورصة وول ستريت، إذ أثرت المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في ⁠قطاع التكنولوجيا، مع اتجاه المؤشر ناسداك لأكبر انخفاض شهري منذ مارس 2025، في حين أثرت بيانات التضخم سلباً في ثقة المستثمرين.

وخلال التعاملات هبط مؤشر «داو جونز» 1.39% أو 548 نقطة إلى 48954 نقطة، كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 0.78% إلى 6848 نقطة، وانخفض «ناسداك» المجمع 1.09% إلى 22612 نقطة.

وانخفض سهم «إنفيديا» 2.15% إلى 180.04 دولاراً، بعدما هبط 5.45% في جلسة أمس، في ظل مخاوف بشأن استدامة الإنفاق الرأسمالي الضخم لشركات الحوسبة السحابية على الذكاء الاصطناعي.

وواصلت أسهم شركات البرمجيات تكبد الخسائر، إذ تراجع سهم «سيلزفورس» 3.8% إلى 191.93 دولاراً، و«مايكروسوفت» 2.15% إلى 393.1 دولاراً.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعدما أظهرت بيانات رسمية ارتفاع أسعار الجملة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال يناير.

وتراجع العائد على السندات لأجل عامين 4.4 نقاط أساس إلى 3.404%.

وهبط العائد على السندات لأجل 10 أعوام بنحو 4 نقاط إلى 3.977%، كما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 2.6 نقطة أساس ليسجل 4.643%.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل أن أسعار الجملة الأساسية ارتفعت 0.8% في يناير، متجاوزة الزيادة التي توقعها الاقتصاديون البالغة 0.3%.

وتزامن إقبال المستثمرين على السندات مع خسائر حادة في سوق الأسهم، وسط مخاوف من المبالغة في التقييمات والعوائد القابلة للتحقيق من الإنفاق الهائل على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام آخر جلسات فبراير، لتسجل إغلاقاً قياسياً وتحقق مكاسب للشهر الثامن على التوالي، مدفوعة بتركيز المستثمرين على تقييم نتائج أعمال الشركات.

وأنهى مؤشر «ستوكس يوروب 600» تعاملات الجمعة، مرتفعاً 0.11% إلى 633 نقطة، وهو مستوى إغلاق قياسي، ليسجل مكاسب أسبوعية 0.52%، ويقفز 3.74% على الصعيد الشهري.

وفي بريطانيا، زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.70% إلى 10922 نقطة، ليغلق عند مستوى قياسي، ويرتفع بنحو 2.21% خلال الأسبوع، ويسجل مكاسب شهرية بنسبة 6.84% هي الثامنة على التوالي.

واستقر مؤشر «داكس» الألماني عند 25284 نقطة، لينهي الأسبوع دون تغيير، لكنه حقق مكاسب شهرية 3%.

وتراجع مؤشر كاك الفرنسي 0.47% إلى 8580 نقطة، لكنه حافظ على مكاسب أسبوعية طفيفة عند 0.77%، وعلى الصعيد الشهري، قفز المؤشر بنحو 5.59%.