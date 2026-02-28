الحذر يسيطر على تداولات الأسواق العربية في أسبوع

سيطر الحذر على أداء البورصات العربية خلال الأسبوع الأخير من فبراير، وغلب التراجع على أغلب الأسواق، فيما خالف مؤشر بورصة مسقط الاتجاه.

سوق دبي

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 6503.5 نقاط، متراجعاً بـ1.32% في 5 جلسات. وتصدر سهم «مصرف السلام السودان» ارتفاعات أسهم سوق دبي مرتفعاً 13.85%، وارتفعت أسهم بي إتش إم كابيتال 11.34%، وأمان 10.56%، ودبي للمرطبات 10.1%، ومزايا القابضة 7.64%، والفردوس القابضة 5.9%.

في المقابل، تراجعت أسهم سلامة 7.1%، وتيكوم 5.8%، وطلبات 5.1%، والوطنية للتأمينات العامة 4%، ومخازن 3.73%.

سوق أبوظبي

كما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 10453.88 نقطة منخفضاً 1.2% خلال 5 جلسات.

وصعد في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم دار التأمين 65%، وعنان للاستثمار 27.8%، والوطنية للفنادق 7.2%، وأسمنت الخليج 5.9%، ولولو للتجزئة 5.77%.

في المقابل، تراجعت أسهم البحيرة للتأمين 9.63%، وطيران أبوظبي 7.5%، وأبوظبي للموانئ 5.38%، والتجاري الدولي 4.5%، وأمريكانا للمطاعم 4.12%.

السعودية

سجلت السوق السعودية أداءً سلبياً خلال الأسبوع المنتهي في 26 فبراير، وسط انخفاضات قطاعية شبه جماعية، دفعت المؤشر العام «تاسي» للتراجع بأكثر من 2% أو 238.21 نقطة، منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 10709.04 نقاط، مقارنة مع 10947.25 نقطة بالأسبوع قبل الماضي.

وتراجع رأس المال السوقي للأسهم إلى 9.138 تريليونات ريال، مقابل 9.384 تريليونات ريال بنهاية الأسبوع قبل الماضي، بما يشكل خسارة سوقية 245.95 مليار ريال.

وعلى صعيد حركة التداولات، انخفضت كميات التداول بأكثر من 23% إلى 872.7 مليون سهم، مقابل 1.14 مليار سهم للأسبوع الماضي، كما تراجعت قيم التداولات إلى 18.72 مليار ريال، مقارنة مع 20.18 مليار ريال الأسبوع قبل الماضي.

وتصدر سهم الأبحاث والإعلام قائمة الخسائر خلال الأسبوع، متراجعاً بنسبة 19.6%، تلاه سهم عناية الذي انخفض بنسبة 15.58%، المتحدة للتأمين 13.95%، والأندية للرياضة 13.93%، وتْشب 13.37%.

بينما ارتفع سهم مرافق بنسبة 5.97% متصدراً قائمة المكاسب الأسبوعية، يليه سهم بترو رابغ بارتفاع 5.66%، تكافل الراجحي 5.15%، وجمجوم فارما 3.53%، والنهدي 3.48%.

الكويت

وسجلت المؤشرات الكويتية محصلة حمراء في الأسبوع الأخير من شهر فبراير (الذي اقتصر على ثلاث جلسات فقط بسبب العطلة المرتبطة باحتفالات العيد الوطني ويوم التحرير)، ليتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.97% منهياً التعاملات عند مستوى 9155.77 نقطة. كما انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.83% إلى 8,572.31 نقطة.

وانخفض المؤشر «الرئيسي 50» خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير بنسبة 0.77% إلى 8350.92 نقطة. وخلال الأسبوع، انخفضت القيمة السوقية للسوق الكويتية بنحو 0.8% (أو حوالي 433 مليون دينار).

وعلى صعيد التداولات، تراجعت أحجام التداول بنسبة 47% إلى 469.39 مليون سهم، كما انخفضت قيم التداولات بنحو 45% إلى 167.28 مليون دينار، عبر 41.71 ألف صفقة، بانخفاض نسبته 40% عن مستويات الأسبوع السابق عليه.

وتصدر سهم «البورصة» قائمة الأكثر انخفاضاً خلال الأسبوع ضمن الأسهم المدرجة في المؤشر الأول، متراجعاً بنسبة 5%، تلاه في قائمة التراجعات سهم آس تي سي بانخفاض 3.8% ثم سهم ميزان 3.6%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم الجزيرة قائمة الارتفاعات الأسبوعية بنمو 6.8% تلاه سهم متحدة 2.2%، ثم هيومت سوفت بنسبة 2%.

قطر

وتراجع مؤشر بورصة قطر العام بنسبة 1.55% إلى مستوى 11270.62 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المتداولة إلى 672.22 مليار ريال، مقارنة مع 669.38 مليار ريال بنهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي.

وعلى صعيد حركة التداول، فقد بلغت قيم التداولات الأسبوعية 1.56 مليار ريال، وكميات التداول 522.4 مليون سهم، عبر 105.93 آلاف صفقة. وتصدر سهم قطر وعمان قائمة الخسائر الأسبوعية، مسجلاً تراجعاً بنسبة 14.13%، تلاه سهم استثمار القابضة 7.84%، ثم الرعاية 6.64%، بينما جاء سهم بيمه في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بـ5.4%، تلاه سهم قطر للتأمين 4.7%، ثم سهم شركة مساندة 3.35%.

مسقط

أما مؤشر بورصة مسقط فارتفع بأكثر من 2% خلال تعاملات الأسبوع الأخير من فبراير، أو بأكثر من 168 نقطة، وصولاً إلى مستوى 7393.37 نقطة، مقارنة مع 7225.18 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي.

وجاء هذا الارتفاع بدعم من ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية، باستثناء مؤشر القطاع المالي الذي انخفض بنسبة 11.9%. وانخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 14.35% ليصل إلى 1.09 مليار سهم مقارنة بـ 1.27 مليار سهم في الأسبوع السابق.

فيما تراجعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 5.67% لتبلغ 339.27 مليون ريال مقابل 359.67 مليون ريال. كما انخفض عدد الصفقات المنفذة بنسبة 10.40% لتصل إلى 27.46 ألف صفقة فقط.

وتصدر سهم ريسوت للإسمنت قائمة الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع بنمو 29%، تلاه سهم أسمنت عمان 9.96%، ثم أريدو 7.46%، فيما تصدر سهم العمانية المتحدة للتأمين قائمة التراجعات الأسبوعية بانخفاض نسبته 8.24%، تلاه سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم بانخفاض 7.67%، ثم الخدمات المالية 6.78%.

البحرين

شهدت بورصة البحرين تبايناً في أداء مؤشراتها الرئيسية خلال الأسبوع الماضي وسجل مؤشر البحرين العام انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2% ليستقر عند مستوى 2060.72 نقطة، وعلى النقيض من ذلك، أظهر المؤشر الإسلامي أداءً إيجابياً خلال الفترة نفسها.

حيث سجل ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.06% ليصل إلى 1022.60 نقطة. وفيما يتعلق بحركة الأسهم الفردية، أظهرت إحصاءات البورصة حالة من التوازن بين الأسهم المرتفعة والمنخفضة.

حيث سجل عدد الشركات الأكثر ارتفاعاً (الرابحة) 10 شركات، في مقابل 10 شركات كانت الأكثر انخفاضاً. أما على صعيد نشاط التداول، فقد بلغت الكميات الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الأسبوع حوالي 6.69 ملايين سهم، بقيمة 2.57 مليون دينار بحريني.

وتصدر سهم BMMI قائمة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنمو 5.36%، تلاه سهم ESTERAD الذي ارتفع بنسبة 4.12%، ثم BCFC بنمو 3%، بينما تصدر سهم BNH قائمة التراجعات منخفضاً بنسبة 4.94%، تلاه سهم ALBH الذي انخفض بنسبة 2.83%، ثم سهم SILAH الذي تراجع بنسبة 2.22%.

بورصة مصر

سجلت المؤشرات الرئيسية لبورصة مصر تراجعات جماعية، إذ أغلق المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 49212.83 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 2.87%.

كما تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.38% ليغلق عند مستوى 12296.15 نقطة، في حين سجل مؤشر EGX100 EWI انخفاضاً بنسبة 2.59% ليغلق عند 17,343.83 نقطة. وبلغ إجمالي القيمة السوقية للأسهم المقيدة نحو 3,247.4 مليارات جنيه بنهاية الفترة، بما يمثل تراجعاً نسبته 1.78% خلال الأسبوع.

كذلك، بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 728.5 مليار جنيه، في حين سجلت كمية التداول نحو 6.340 ملايين ورقة مالية، تم تنفيذها من خلال 699 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 542.5 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 9.125 ملايين ورقة مالية، تم تنفيذها عبر 891 ألف عملية الأسبوع قبل الماضي.