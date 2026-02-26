الذكاء الاصطناعي يضغط على «وول ستريت».. وإغلاق قياسي للمؤشر البريطاني

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، ⁠الخميس، بعد صدور نتائج أعمال إنفيديا، التي قوبلت بفتور، وسط تراجع أسهم التكنولوجيا مع ‌تقييم المستثمرين للمخاطر التي ‌تهدد قطاع الذكاء الاصطناعي.

وخلال التعاملات تراجع ‌مؤشر داو جونز الصناعي 210 نقاط ‌أو 0.42% إلى 49544.58 نقطة، وانخفض ⁠مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 75 ⁠نقطة أو 1.08% إلى 6944.74 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 418 ‌نقطة أو 1.81% إلى 23100.583 نقطة.

وارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفع ⁠بمقدار أربعة آلاف طلب، إلى 212 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 21 فبراير.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت ‌«رويترز» آراءهم 215 ألف طلب خلال الأسبوع، وتضمن الأسبوع الماضي عطلة يوم الرؤساء، ما ‌قد يكون له تأثير على البيانات، ورغم ذلك يشير مستوى الطلبات إلى استمرار استقرار سوق ⁠العمل بعد فترة من التباطؤ العام الماضي بسبب حالة الضبابية الناجمة عن ⁠الرسوم ⁠الجمركية الواسعة، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويوم الجمعة الماضي ألغت ⁠المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية، التي فرضها ترامب استناداً إلى قانون مخصص لحالات الطوارئ الوطنية، وسرعان ما فرض ترامب رسوماً جمركية ‌عالمية 10% لمدة 150 يوماً، لتحل محل بعض الرسوم الملغاة، ثم رفع هذه الرسوم إلى 15% في مطلع الأسبوع.

واستقرت الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الخميس، لكن بورصة لندن سجلت إغلاقاً قياسياً جديداً، وسط متابعة المستثمرين نتائج أعمال الشركات، إلى جانب تقييم التطورات الجيوسياسية العالمية.

وأغلق مؤشر «ستوكس يوروب 600» دون تغيير عند 633 نقطة، رغم أن أغلب البورصات الرئيسية شهدت أداء إيجابياً.

وزاد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.37% إلى 10846 نقطة مسجلاً إغلاقاً قياسياً، وارتفع مؤشرا «داكس» الألماني 0.45% إلى 25289 نقطة، و «كاك 40» الفرنسي 0.72% إلى 8620 نقطة.

وتلقت السوق البريطانية دعماً من صعود سهم «رولز رويس» 3.24% إلى 13.525 جنيه استرليني، بعدما أعلنت صانعة محركات الطائرات عن قفزة 40% في أرباحها السنوية.

وفي فرنسا، قفز سهم «إنجي» 7.23% إلى 29.53 يورو، بعد أن كشفت الشركة عن صفقة لشراء مزودة الكهرباء البريطانية «يو كيه باور نتووركس» مقابل 10.5 مليارات جنيه استرليني.

وفي المقابل تراجع سهم «بوما» 2.75% إلى 2.12 يورو، على خلفية تسجيل صانعة الأزياء الرياضية الألمانية خسارة تشغيلية بقيمة 357.2 مليون يورو (421.8 مليون دولار) عام 2025.