سيولة الأسهم تتخطى ملياري درهم.. و«إعمار للتطوير» بـ20 درهماً

تخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية ملياري درهم، أمس، موزعة بواقع 1.36 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و752.5 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 427.74 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 37.6 ألف صفقة، وسط عمليات شراء انتقائية.

وسجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.277 تريليونات درهم بختام تداولات أمس، موزعة بواقع 3.173 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و1.104 تريليون درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

وقفز سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 2.04% إلى 20 درهماً، وهو أعلى مستوى له منذ الإدراج في سوق دبي المالي.

وتماسك مؤشر سوق دبي عند 6624.93 نقطة، متراجعاً 0.76%، بضغط بعض الأسهم القيادية.

وارتفع سهم «الاستشارات المالية الدولية» بالحد الأقصى عند 5.98 دراهم، ليتصدر ارتفاعات 19 سهماً بالسوق، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ236.4 مليون درهم مغلقاً عند 16.9 درهماً.

وصعدت أسهم طلبات 3.03%، وأمان 2.3%، وإعمار للتطوير 2.04%، وسالك 0.63%، فيما انخفضت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 4.6%، والإمارات دبي الوطني 4.13%، ودبي للاستثمار 3.07%، وبي إتش إم كابيتال 2.96%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية» بقيمة 8 ملايين درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 8 ملايين سهم من أسهم الشركة، بقيمة درهم واحد للسهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 24.9 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 321.3 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 296.45 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10595.29 نقطة، منخفضا 0.40%.

وتصدر «أبوظبي التجاري» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 407.2 ملايين درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 109.5 ملايين درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 105.4 ملايين درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم دار التأمين 14.6% بالحد الأقصى، والخليج للمشاريع الطبية 3.7%، وأوراسكوم 2.7%، ولولو للتجزئة 1.9%.

في المقابل تراجعت أسهم البحيرة الوطنية للتأمين 9.7%، ورأس الخيمة الوطنية 9.6%، والتجاري الدولي 7.94%، ورابكو للاستثمار 3.8%.

أسواق عربية

وشهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 1.28%، والكويتي 0.86%، والقطري 1.9%، والبحرين 0.08%، فيما ارتفعت بورصة مسقط 0.08%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.41%.

السعودية

وتفصيلاً تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.28% ليغلق عند 10709 نقاط، وبتداولات بلغت 6.6 مليارات ريال.

وتصدر سهم الأبحاث والإعلام الشركات المنخفضة بـ10%، وانخفضت أسهم أرامكو، مصرف الراجحي، والأهلي، ومعادن، وأكوا، وسابك، وسليمان الحبيب، وإس تي سي، وسابك للمغذيات، واتحاد اتصالات، بنسب راوحت بين 1 و3%.

في المقابل ارتفع سهم تكافل الراجحي بنسبة 10% عند 74.50 ريالاً، وزاد سهم جي آي جي بنسبة 7% عند 23 ريالاً.

مصر

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات الخميس؛ فيما ربح رأس المال السوقي 23.305 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.247.408 تريليونات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بـ0.41% ليغلق عند مستوى 49212 نقطة، فيما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.21% ليغلق عند مستوى 59515 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.4% ليغلق عند مستوى 22372 نقطة.

وربح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.62% ليغلق عند مستوى 12296 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.65% ليغلق عند مستوى 17343 نقطة.

الأردن

استقرت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.وأغلق المؤشر العام للأسهم عند 3598 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 6.2 ملايين دينار.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 28 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و27 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.