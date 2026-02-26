الأسواق العالمية ترتفع مع تفاؤل بالذكاء الاصطناعي

ارتفعت الأسواق المالية العالمية، أمس، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي وانحسار المخاوف الجمركية في الولايات المتحدة، بينما يترقب المشاركون في السوق خطاب حالة الاتحاد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستجدات حول السياسات التجارية والنقدية.

ارتفعت الأسهم الأمريكية، حيث صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4% أو 197 نقطة إلى 49371 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.52% إلى 6925 نقطة، وصعد ناسداك المركب بنسبة 0.7% إلى 23025 نقطة.

وزاد سهم أوراكل بنسبة 2.5% إلى 149.79 دولار، كما ارتفع سهم بلانتير تكنولوجيز بنسبة 1.1% إلى 130.27 دولار، وميكرون بنسبة 3% إلى 430.48 دولار.

آسيا

في آسيا، سجل مؤشر MSCI لأوسع نطاق لأسهم المنطقة خارج اليابان ارتفاعاً بنسبة 1% في بداية التداولات، فيما قفز مؤشر كوسبي الكوري 1.7% متجاوزاً حاجز 6000 نقطة لأول مرة، مدعوماً بصعود أسهم شركات الرقائق مثل سامسونج إلكترونيكس، وإس كيه هاينكس، التي استفادت من النقص العالمي في رقائق الذاكرة وتدفقات استثمارات الذكاء الاصطناعي.

اليابان

وفي اليابان، صعد مؤشر نيكاي 2.2% ليغلق عند 58,583.12 نقطة مسجلاً مستوى قياسياً، مدعوماً بارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات بعد ترشيحات جديدة لأعضاء مجلس إدارة بنك اليابان تعكس تفضيلات الحكومة للسياسة النقدية المرنة، كما سجل مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ارتفاعاً بنسبة 0.7% إلى 3.843.16 نقطة.

الصين

وفي الصين، ارتفع مؤشر سي إس آي 300 بنسبة 0.3%، بينما زاد مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ 0.36%، مدعوماً بتوقعات استمرار النمو الاقتصادي واستقرار أسواق المال. أما في أستراليا.

فقد ارتفع مؤشر إس آند بي/إيه إس إكس 200 بنسبة 1.1% مسجلاً مستوى قياسياً، رغم ارتفاع أسعار المستهلكين في يناير، ما زاد احتمالات رفع أسعار الفائدة مجدداً.

أوروبا

على صعيد أوروبا، سجلت الأسهم صعوداً جماعياً عند مستويات قياسية، مع انحسار المخاوف بعد دخول التعريفة الجمركية الأمريكية بنسبة 10% حيز التنفيذ بدلاً من النسبة الأعلى التي كان يهدد بها ترامب.

وصعد مؤشر «ستوكس يوروب 600» 0.5% إلى 632.4 نقطة، وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.25% إلى 25,054 نقطة، بينما سجل مؤشر كاك 40 الفرنسي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 8556 نقطة، وارتفع فوتسي 100 البريطاني نحو 0.9% إلى 10779 نقطة.

وقد دعم صعود القطاع المالي والبنوك وقطاع التعدين هذه المكاسب، كما سجل سهم «إتش إس بي سي» زيادة كبيرة بعد ارتفاع أرباحه قبل الضرائب إلى 6.8 مليارات دولار، وقفزت الإيرادات بنسبة 42% إلى 16.4 مليار دولار.

التكنولوجيا

وعلى صعيد التكنولوجيا، استمر التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي، حيث عززت شركات مثل Anthropic الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي معنويات المستثمرين.

بينما استمرت تقلبات أسعار أسهم شركات الرقائق والتكنولوجيا في آسيا، متأثرة بإنفاق رأس المال الضخم على مشاريع الذكاء الاصطناعي والمخاوف من تحقيق عوائد سريعة.

وتظهر هذه التطورات مجتمعة حالة من التفاؤل الحذر في الأسواق العالمية، مع ترقب المستثمرين للتطورات السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا، والتأثيرات المحتملة على التجارة والنفط والتكنولوجيا، في وقت يشهد فيه العالم تحولاً متسارعاً نحو السياسات التجارية الجديدة، واستثمارات ضخمة في الطاقة والتقنيات الحديثة.