صعود «وول ستريت» مع ترقب نتائج إنفيديا.. وإغلاق قياسي لمؤشر ستوكس الأوروبي

ارتفعت الأسهم الأمريكية الأربعاء، مع ترقب نتائج أعمال «إنفيديا» التي تصدر عقب إغلاق الجلسة، في وقت تتزايد فيه شكوك المستثمرين حول الإنفاق الرأسمالي الضخم للشركات على الذكاء الاصطناعي.

وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز الصناعي 0.4% أو 197 نقطة إلى 49371 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.52% إلى 6925 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 0.7% إلى 23025 نقطة.

وزاد سهم «أوراكل» 2.5% إلى 149.79 دولاراً، كما ارتفع سهم «بلانتير تكنولوجيز» بنسبة 1.1% إلى 130.27 دولاراً، و«ميكرون» 3% إلى 430.48 دولاراً.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية خلال تعاملات الأربعاء، مع تقييم المستثمرين خطاب الرئيس دونالد ترامب، ومتابعة تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن آفاق السياسة النقدية.

وزاد العائد على السندات لأجل عامين 2.5 نقطة أساس إلى 3.481%، وصعد العائد على السندات العشرية بنحو 2.5 نقطة أساس إلى 4.058%، كما زاد عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.6 نقطة ليسجل 4.705%.

وارتفعت الأسهم الأوروبية في نهاية جلسة الأربعاء، لتسجل إغلاقاً قياسياً جديداً، وسط تفاؤل بعدم رفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية العالمية كما هدد ترامب، إلى جانب متابعة موسم نتائج الأعمال.وزاد مؤشر ستوكس يوروب 600 بنحو 0.69% إلى 633 نقطة، ليسجل إغلاقاً قياسياً وسط أداء إيجابي في أغلب البورصات الرئيسية.

وارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.18% إلى 10806 نقاط مسجلاً إغلاقاً قياسياً، كما ارتفع مؤشرا «داكس» الألماني 0.76% إلى 25175 نقطة، و«كاك 40» الفرنسي 0.47% إلى 8559 نقطة.

وتلقت بورصة لندن دعماً من صعود سهم «إتش إس بي سي» بنحو 7.95% إلى 13.94 جنيهاً إسترلينياً، بعدما أعلن أكبر بنك في أوروبا أنه بصدد توفير 1.5 مليار دولار من التكاليف خلال النصف الأول من العام، أي قبل 6 أشهر من الموعد المستهدف.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تباطأ التضخم في منطقة اليورو إلى 1.7% في القراءة الثانية لشهر يناير من 2% في ديسمبر، بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.3% في الربع الأخير من 2025 بعد استقراره دون تغيير في الربع الثالث.