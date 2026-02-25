صعود جماعي للأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية عند مستوى قياسي في مستهل تعاملات الأربعاء،، مع انحسار مخاوف الأسواق العالمية بعد دخول التعريفة الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 10% حيز التنفيذ، بدلاً من النسبة الأعلى التي كان يهدد بها بنسبة 15%.

وصعد «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.5% عند 632.4 نقطة، في تمام الساعة 11:20 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وهو أعلى مستوى للمؤشر الأوروبي على الإطلاق خلال الجلسات، مدعوماً بأداء قطاعي البنوك والتعدين.

كما صعد «داكس» الألماني بنسبة 0.25% عند 25054 نقطة، وارتفع «كاك 40» الفرنسي 0.45% عند 8556 نقطة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما أضاف «فوتسي 100» البريطاني نحو 0.9% ليتداول عند مستوى قياسي قدره 10779 نقطة.

وارتفع سهم «إتش إس بي سي» بنسبة 5.65% بعدما بلغت أرباح الربع الرابع قبل الضرائب 6.8 مليارات دولار، بزيادة قدرها 4.5 مليارات دولار عن العام السابق، وقفزت إيرادات أكبر بنوك أوروبا بنسبة 42% على أساس سنوي لتصل إلى 16.4 مليار دولار.