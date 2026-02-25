الأسهم اليابانية تحلق.. ونيكاي يسجل مستوى قياسياً جديداً

ارتفعت الأسهم اليابانية الأربعاء، بدعم صعود أسهم شركات التكنولوجيا والشركات المرتبطة بأشباه الموصلات، وصعد المؤشر نيكاي ​الياباني إلى مستوى قياسي جديد، مدفوعاً ‌بارتفاع ​أسهم شركات مرتبطة بالتكنولوجيا وتراجع توقعات زيادة الفائدة بعد ترشيحات جديدة لأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي.

وصعد المؤشر نيكاي 2.2% ليغلق عند 58583.12 نقطة بعد ارتفاعه بنسبة وصلت إلى ⁠2.7% خلال الجلسة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.7% ليغلق عند 3843.16 نقطة.

ورشحت الحكومة اليابانية الأربعاء اثنين من الأكاديميين، الذين تعتبرهم الأسواق ‌من أشد المؤيدين للتحفيز الاقتصادي، للانضمام إلى مجلس إدارة بنك اليابان المكون من 9 أعضاء، في خطوات تعكس ‌تفضيلات إدارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ‌للسياسة النقدية.

وقال تومويتشيرو كوبوتا كبير محللي السوق في ‌شركة ماتسوي للأوراق المالية: «في السوق، ‌يقول البعض إن المرشحين لمجلس الإدارة يعتبران من مؤيدي التيسير النقدي، ​ومن المرجح أن ‌يؤدي ذلك ​على المدى القصير إلى إضعاف ⁠الين ورفع أسعار الأسهم».

وقدمت أسهم شركات مرتبطة بأشباه الموصلات أكبر دفعة للمؤشر نيكاي، إذ صعد سهم ​أدفانتست ⁠المصنعة لمعدات اختبار ⁠الرقائق 7.5% ليرفع المؤشر بأكثر من 520 نقطة. وزاد سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات صناعة الرقائق ⁠الإلكترونية 4.2% ورفع المؤشر بأكثر من 180 نقطة.

وزاد سهم إن.إي.سي كورب لتكنولوجيا المعلومات 2.4%، بعد انخفاضه 6.2% في اليوم السابق، مع تراجع مخاوف المستثمرين بشأن الذكاء الاصطناعي.

لكن سهم شركة ‌نيبون ستيل سجل أكبر انخفاض بالنسبة المئوية على المؤشر وتراجع 5.5%، ​بعد أن أعلنت شركة صناعة الصلب اليابانية الثلاثاء أنها ستزيد طرح سنداتها القابلة للتحويل إلى 3.9 مليارات دولار، بما سيجعلها الأكبر في تاريخ ​الشركات اليابانية.