الأسهم اليابانية تحلق.. ونيكاي يسجل مستوى قياسياً جديداً

ارتفعت الأسهم اليابانية الأربعاء، بدعم صعود أسهم شركات التكنولوجيا والشركات المرتبطة بأشباه الموصلات، وصعد المؤشر نيكاي الياباني إلى مستوى قياسي جديد، مدفوعاً بارتفاع أسهم شركات مرتبطة بالتكنولوجيا وتراجع توقعات زيادة الفائدة بعد ترشيحات جديدة لأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي.
وصعد المؤشر نيكاي 2.2% ليغلق عند 58583.12 نقطة بعد ارتفاعه بنسبة وصلت إلى 2.7% خلال الجلسة.
وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.7% ليغلق عند 3843.16 نقطة.
ورشحت الحكومة اليابانية الأربعاء اثنين من الأكاديميين، الذين تعتبرهم الأسواق من أشد المؤيدين للتحفيز الاقتصادي، للانضمام إلى مجلس إدارة بنك اليابان المكون من 9 أعضاء، في خطوات تعكس تفضيلات إدارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي للسياسة النقدية.
وقال تومويتشيرو كوبوتا كبير محللي السوق في شركة ماتسوي للأوراق المالية: «في السوق، يقول البعض إن المرشحين لمجلس الإدارة يعتبران من مؤيدي التيسير النقدي، ومن المرجح أن يؤدي ذلك على المدى القصير إلى إضعاف الين ورفع أسعار الأسهم».
وقدمت أسهم شركات مرتبطة بأشباه الموصلات أكبر دفعة للمؤشر نيكاي، إذ صعد سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 7.5% ليرفع المؤشر بأكثر من 520 نقطة. وزاد سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات صناعة الرقائق الإلكترونية 4.2% ورفع المؤشر بأكثر من 180 نقطة.
وزاد سهم إن.إي.سي كورب لتكنولوجيا المعلومات 2.4%، بعد انخفاضه 6.2% في اليوم السابق، مع تراجع مخاوف المستثمرين بشأن الذكاء الاصطناعي.
لكن سهم شركة نيبون ستيل سجل أكبر انخفاض بالنسبة المئوية على المؤشر وتراجع 5.5%، بعد أن أعلنت شركة صناعة الصلب اليابانية الثلاثاء أنها ستزيد طرح سنداتها القابلة للتحويل إلى 3.9 مليارات دولار، بما سيجعلها الأكبر في تاريخ الشركات اليابانية.