تراجع الأسهم الأوروبية بضغط خسائر أسهم البنوك

تراجعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تعاملات الثلاثاء، مع تقييم الأسواق لقرار البرلمان الأوروبي بتأجيل التصويت للمرة الثانية على الاتفاقية التجارية المبرمة بين الولايات المتحدة وأوروبا العام الماضي.

وانخفض المؤشر الأوروبي «ستوكس يوروب 600» بنسبة طفيفة بلغت 0.1% عند 627 نقطة، في تمام الساعة 11:24 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، مع خسائر لقطاع البنوك بلغت 1.4% اقتفاءً لأثر «وول ستريت» في الجلسة الماضية.

وهبط «كاك 40» الفرنسي بنسبة طفيفة بلغت 0.1% عند 8488 نقطة، وتراجع «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.15% عند 10669 نقطة، فيما خسر «داكس» الألماني 0.2% ليتداول عند 24944 نقطة.

وخففت بعض النتائج الإيجابية للشركات من حدة الخسائر؛ حيث ارتفع سهم شركة «إيدين ريد-Edenred» الفرنسية بنسبة 1.4% بعد تسجيل أرباح أساسية لعام 2025 فاقت التوقعات، فيما صعد سهم «فورفيا-Forvia» لمكونات السيارات بنسبة 2.2% عقب رفعها هامش التشغيل المتوقع.