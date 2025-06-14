الاضطرابات الجيوسياسية تضغط على البورصات العربية

سامح الليثي، وفاء عيد، مصطفى عبدالقوي، ومحمد أبوزيد

في أسبوع تداول قصير بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، تباين أداء الأسواق العربية، مع هيمنة اللون الأحمر على أسواق رئيسة.

جاء ذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي ألقت بثقلها على معنويات واتجاهات المتعاملين وأعادت القلق إلى واجهة المشهد الاقتصادي، بعد أن زادت المخاوف من تداعيات أوسع نطاقاً، والتأثيرات المحتملة لذلك على إمدادات الطاقة وحركة التجارة في المنطقة.

وتحت هذا الضغط، بقيت تحركات الأسواق أكثر حساسية، حيث سادت حالة من الحذر والترقب على قرارات المستثمرين، في ظل بيئة تتسم بالضبابية وارتفاع المخاطر. هذا التداخل بين العوامل المحلية والإقليمية والدولية جعل من الأسبوع محطة انتقالية في انتظار ما ستفرزه التطورات المقبلة على المستويين السياسي والاقتصادي.

أسواق محلية

فقد حققت الأسهم المحلية مستوى قياسياً من السيولة ملامسة حاجز 14 مليار درهم، وذلك عبر 253 ألف صفقة تداول تمت خلال جلسات الأسبوع المنقضي. واختص سوق دبي المالي بحصة وازت 39% من إجمالي السيولة المحققة خلال الأسبوع الماضي بقيمة بلغت 5.5 مليارات درهم وعبر 106 آلاف صفقة تداول، بينما كانت حصة سوق أبوظبي 61% من السيولة بإجمالي 8.5 مليارات درهم عبر 147 ألف صفقة.

وعززت أسهم الشركات في قطاعات رئيسة كالعقارات والصناعة والقطاع المالي والاستثمار تماسك أسواق المال المحلية في مواجهة التراجعات التي طالت أسواق المال العالمية، لا سيما مع اليومين الأخيرين من جلسات التداول تأثراً بالتداعيات الجيوسياسية.

وفي جلسة نهاية الأسبوع، قلصت مؤشرات دبي وأبوظبي تراجعاتها التي بدأت عليها على وقع التطورات الجيوسياسية في المنطقة، ليغلق مؤشر سوق دبي المالي على انخفاض 1.8% وسوق أبوظبي للأوراق المالية بانخفاض 1.3%، وشهدت الجلسة صفقات قوية ناهزت 62.3 ألف صفقة، بإجمالي تداولات نحو 3 مليارات درهم.

سوق دبي

أغلق مؤشر سوق دبي المالي في ختام جلسات الأسبوع عند مستوى 5364.60 نقطة، بتراجع 3.1%، مقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي.

وكانت أسهم شركات الاستثمار في مقدمة ربحية سوق دبي المالي عن إجمالي تداولات الأسبوع المنقضي، وضمت الأسهم الأكثر ربحية في السوق كلاً من سهم «الاستشارات المالية الدولية» بنسبة 11% وسهم شركة «مزايا بنسبة 8.1% وسهم المال كابيتال ريت بنسبة 4.5%، ثم كلاً من سهم بنك الإمارات للاستثمار محققاً نسبة نمو 2.6% وسهم الصناعات الوطنية بنسبة 1.37% ثم سهم اكتتاب بنسبة نمو 1.32%.

في المقابل وعلى صعيد الأسهم المتراجعة كان أكثر المتراجعين في سوق دبي المالي سهم ديار للتطوير بنسبة 12.2% ثم سهم شركة الخليج للملاحة 9.5% وسهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 8.7% فيما تقلص سهم العربية للطيران بنسبة 8.08%، ثم سهم شركة دبي للتأمين بنسبة 8.07% تلاه سهم سوق دبي المالي بنسبة 7.9%.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في جلسة نهاية الأسبوع عند مستوى 9564 نقطة بانخفاض 1.7%، مقارنة مع إغلاق المؤشر الأسبوع الماضي.

فيما كانت أسهم الصناعة وأيضاً التكنولوجيا والأنشطة الرياضية والطاقة بمقدمة الربحية، بمقدمتها سهم بلدكو بنسبة 54% وسهم أبوظبي لبناء السفن بنسبة 33.6% وسهم شركة غذاء القابضة بنسبة 21.4%، ثم سهم مجموعة إي إس جي بنسبة 20.6% تلاهم سهم بالمز الرياضية بنسبة 4.4%، بينما نما سهم شركة أدنوك للحفر بنسبة 3.5% خلال تداولات الأسبوع.

فكان سهم شركة إيزي ليس بمقدمة أكثر الأسهم تقلصاً في جلسات الأسبوع بنسبة 14.6%، ثم سهم رابكو للاستثمار بنسبة 12.6% ثم سهم إشراق للاستثمار بنسبة 11.5% فيما تراجع سهم مدن القابضة بنسبة 8.5%، بينما تقلص سهم رأس الخيمة العقارية بنسبة 8.4%، بينما بلغ التراجع الكلي في سهم مجموعة أي 7 نسبة 8% خلال تداولات الأسبوع المنقضي.

تراجع البورصة السعودية

في السعودية، أنهى المؤشر تعاملات الأسبوع الثاني من شهر يونيو منخفضاً إلى مستوى 10,840.94 نقطة، بتراجع بنحو 1.5% مقارنة بمستوى إغلاق الأسبوع السابق عند النقطة 11,004.53 نقطة.

بلغت القيمة السوقية 9.14 تريليونات ريال سعودي بنهاية التعاملات. وسجلت قيمة الأسهم المتداولة 10.98 مليارات ريال سعودي، وكمية التداولات نحو 501.7 مليون سهم، عبر 1,148,550 صفقة.

تصدرت أسهم العمران قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 9.62% تلتها أسهم أنابيب بنسبة 8.64%، وعلم بنحو 8.33% ويو سي آي سي 8.19% وأيان 7.89%. بينما على الجانب الآخر تصدرت أسهم سينومي ريتيل قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 10.71% تلتها أسهم النهدي 5.84%، والماجد للعود 3.46% والأهلي 2.34% والاستثمار 1.66%.

تباين مؤشرات الكويت

فيما تباين أداء مؤشرات البورصة الكويتية خلال جلسات التداول الثلاثة الأخيرة؛ فبالنسبة لمؤشر السوق الرئيس، سجل انخفاضاً بنحو 0.29% عند النقطة 6971.03 أو بما يمثل خسارة أكثر من 20 نقطة.

بينما استقر المؤشر العام عند النقطة 8156.56 في نهاية الأسبوع الثاني من شهر يونيو، بما يشكل تراجعاً هامشياً محدوداً بنسبة 0.04% أو ثلاث نقاط فقط تقريباً. كذلك استقر مؤشر السوق الأول عند مستوى 8855.3 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.01% أو بنحو نقطة واحدة بنهاية الأسبوع.

هبطت قيم التداول بنسبة 8.5% تقريباً خلال الأيام الثلاث، عند 309.56 ملايين دينار. كذلك تراجعت أحجام التداول بنحو 9% إلى 1.20 مليار سهم، عبر 69.50 ألف صفقة.

تصدرت أسهم فنادق قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 13.51%، تلتها أسهم سنام بانخفاض 13.11%، ثم استثمارات بنسبة 10.78%، وثريا 8.35%، ويونيكاب بنسبة 7.41%. بينما على الجانب الآخر تصدرت أسهم مراكز قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 69.4% تلتها أسهم الامتياز بنسبة 12.36%، ثم أسهم مزايا بنسبة 7.54% وتمدين أ بنسبة 7.54% والإماراتية بارتفاع 7.72%.

مكاسب أسبوعية في قطر

وفي الدوحة، سجل مؤشر البورصة القطرية مكاسب خلال الجلسات الثلاثة التي تلت عطلة عيد الأضحى المبارك، مرتفعاً بنسبة 0.65% (أكثر من 68 نقطة)، مُنهياً التعاملات عند مستوى 10626.5 نقطة.

بلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بالبورصة القطرية 627.07 مليار ريال قطري، ارتفاعاً من 624.37 مليار ريال في الأسبوع الماضي، وبنسبة 0.43%. وسجلت قيم التداول حوالي 1.4 مليار ريال، وكمية التداول 626.46 مليون سهم، عبر 73.66 ألف صفقة منفذة.

تصدرت أسهم شركة الضمان للتأمين الإسلامي قائمة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنسبة 3.4%، تلتها أسهم البنك التجاري بنسبة 3.2% ثم أسهم مصرف الريان بنحو 2% والبنك الأهلي بـ 1.8% ثم بنك قطر الدولي الإسلامي 1.7%.

بينما على الجانب الآخر تصدرت أسهم الخليج الدولية للخدمات قائمة الأكثر انخفاضاً بنحو 2.8%، ثم أسهم القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بنسبة 2.6% تقريباً، وشركة الفالح التعليمية القابضة بنسبة 2.5%، ومجموعة إزدان القابضة والإسلامية القطرية للتأمين بنسبة 2% لكل منهما.

محصلة حمراء في مسقط

بينما سجلت بورصة مسقط محصلة حمراء خلال تعاملات الأسبوع المُنتهي في 12 يونيو، ليُغلق المؤشر الرئيسي عند مستوى 4543.10 نقطة مقارنة بـ 4578.81 نقطة الأسبوع الماضي، بما يشكل تراجعاً نسبته 0.78%. في الوقت الذي خيم فيه اللون الأحمر على المؤشرات القطاعية المختلفة.

سجل إجمالي قيم التداول بنهاية الفترة تراجعاً بأكثر من 10.5% مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي. كما سجل إجمالي الأوراق المالية المتداولة انخفاضاً بنحو 12%. فيما ارتفع إجمالي القيمة السوقية بنحو 1.8% إلى 27.93 مليار ريال عماني.

تصدرت أسهم جلفار للهندسة والمقاولات قائمة أكثر خمس أوراق مالية انخفاضاً من حيث نسبة تغير سعر السهم بتراجع 9.72%، ثم أسهم صناعة مواد البناء بنسبة 7.5% تلتها سندات أومنفست القابلة للتحول الإلزامي بنسبة 6.33% والأنوار لبلاط السيراميك بـ 6.09% والشرقية للاستثمار القابضة بنسبة 4.76%.

على الجانب الآخر، تصدرت أسهم الوطنية لصناعة البسكويت قائمة أكثر خمس أوراق مالية ارتفاعاً بنمو 10.26%، تلتها أسهم المطاحن العمانية بـ 6.33%، وشل العمانية للتسويق 5.79% وأوكيو للاستشكاف والإنتاج 5.76% والدولية للاستثمارات المالية القابضة بنسبة 3.96%.

انخفاض مؤشري البحرين

كما سجلت بورصة البحرين محصلة حمراء بنهاية الأسبوع، ليتراجع مؤشر البحرين العام بنسبة 0.29% عند النقطة 1917.54، كما تراجع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 0.68% إلى مستوى 801.22 نقطة. فيما سجلت قيم التداول 980234 دينار بحريني، وأحجام التداول 4.125.247 سهماً.

فيما يتعلق بأكثر الأسهم تراجعاً، جاءت شركة الإثمار القابضة في الصدارة بانخفاض 8.57%، تلتها أسهم شركة ناس بتراجع 8.33%، ثم أسهم سوليدرتي البحرين بـ 3.61%. بينما تصدرت أسهم مجموعة فنادق الخليج قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 4.65%، وأسهم بيت التمويل الكويتي بنسبة 1.07%.

الأحمر يصبغ المؤشرات المصرية

وفي أسبوع تداول قصير بعد عطلة عيد الأضحى، صبغ اللون الأحمر مؤشرات بورصة مصر، ليتراجع المؤشر الرئيس «إيجي إكس 30» بنسبة 0.51% عند النقطة 32511.68 نقطة، كما تراجع مؤشر«إيجى إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.24% مُنهياً تعاملاته عند مستوى 9605.19 نقطة. كذلك انخفض مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 13070.09 نقطة.

فيما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 9.5 مليارات جنيه، ليصل إلى 2.296 تريليون جنيه. وارتفع إجمالي قيم التداول إلى 311.8 مليار جنيه، وبلغت كمية التداول نحو 5.153 مليار ورقة، عبر 364 ألف صفقة منفذة، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 219.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 5.181 مليارات ورقة منفذة على 413 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.