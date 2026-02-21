10 مليارات درهم تداولات الأسهم المحلية في 5 جلسات

تجاوزت تداولات أسواق الأسهم المحلية 10 مليارات درهم خلال 5 جلسات، منها 6.08 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و4.02 مليارات درهم في سوق دبي، بعد تداول 2.7 مليار سهم، عبر 194.8 ألف صفقة.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي في أسبوع، بقيمة جاوزت 1.3 مليار درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ 438.6 مليون درهم، ثم «العربية للطيران» جاذباً 330.8 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 6590.53 نقطة، متراجعاً بـ 2.07 % في 5 جلسات. وتصدر سهم «دبي للتأمين» ارتفاعات أسهم سوق دبي مرتفعاً 14.8 %، وارتفعت أسهم سكون للتأمين 14.63 %، وبي إتش إم كابيتال 8.78 %، ويونيكاي للأغذية 7.8%، وسكون تكافل 6.7%، والعربية للطيران 2.8 %.

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 10580.85 نقطة، منخفضاً 0.52 % خلال 5 جلسات.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 618.6 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «أبوظبي الإسلامي»، جاذباً 608.8 ملايين درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة أكثر من 515.64 مليون درهم.

وصعد في سوق أبوظبي خلال 5 جلسات أسهم دار التأمين 59.6%، والاتحاد للتأمين 15 %، والإمارات للتأمين 10.14 %، وطيران أبوظبي 9.4 %، وأرام 6.64 %.

في المقابل، تراجعت أسهم إي سفن- أذونات 11.4 %، وأبوظبي الوطنية للتكافل 9.95 %، وتو بوينت زيرو 7.7 %، وإيزي ليس 7.5%، وسوداتل للاتصالات 7.3 %.